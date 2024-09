Canhoto dos Yankees, Nestor Cortes, fará ressonância magnética no cotovelo, dizem fontes

NOVA YORK — Nestor Cortes estava escalado para começar na quarta-feira contra o Baltimore Orioles, enquanto o New York Yankees busca conquistar o título da AL East com uma vitória. Em vez disso, o canhoto passará por uma ressonância magnética no cotovelo, de acordo com duas pessoas com conhecimento da situação.

É um acontecimento alarmante 10 dias antes do início da pós-temporada dos Yankees.

Os Yankees poderiam recorrer a Marcus Stroman, que recentemente foi transferido para o bullpen, ou Cody Poteet para começar no lugar de Cortes na quarta-feira. Stroman lançou pela última vez há oito dias, lançando três innings em sua primeira e única aparição de alívio nesta temporada. Os Yankees precisariam criar uma vaga na lista ativa para Poteet, que foi recentemente ativado da lista de lesionados de 60 dias e enviado para a Triple-A.

O desempenho recente de Cortes não sugere que ele esteja lidando com qualquer problema no cotovelo. Começando com um breve rebaixamento para reliever, Cortes cedeu uma corrida com 18 strikeouts em 15⅓ innings em suas últimas três saídas.

A sequência começou com Cortes lançando 4⅓ innings sem rebatidas em sua primeira aparição de alívio da temporada contra o Chicago Cubs — e depois compartilhando sua frustração com a mudança para o bullpen. Ele retornou à rotação cinco dias depois, limitando o Boston Red Sox a uma corrida com nove strikeouts em cinco innings. Em 18 de setembro, ele segurou o Seattle Mariners em quatro rebatidas em seis innings sem gols.

Cortes, 29, tem uma ERA de 3,77 em 174⅓ innings lançados, liderando a equipe. Ele fez 30 partidas, mas espera-se que retorne ao bullpen para os playoffs.

Os Yankees, na maior parte, se beneficiaram da boa sorte com lesões nas últimas semanas. Clarke Schmidt, Anthony Rizzo, Jon Berti, Ian Hamilton e Luis Gil também foram reintegrados da lista de lesionados desde 1º de setembro. Os reforços tornaram os Yankees mais inteiros do que qualquer outro clube do beisebol.

Isso também deu aos Yankees um problema que os times adorariam ter na reta final: seis arremessadores titulares saudáveis ​​e capazes para cinco vagas. O excedente levou os Yankees a mover Cortes para o bullpen por um turno de rotação antes de trocar Stroman com ele pelos últimos dois turnos.

Agora esse excedente pode ser afetado.