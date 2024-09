Cantora Belinda Peregrin cai na passarela enquanto modelava na Fashion Week, resgatada por Anitta

A cantora – que você deve conhecer por sua participação no filme original do Disney Channel “The Cheetah Girls 2” – é então resgatada pela cantora brasileira Anitta . Você pode ver Anitta correndo para ajudar Belinda a se levantar antes de terminar sua própria passarela… sem perder o ritmo no processo.

Belinda já está rindo do tropeço, no entanto. Ela trouxe Instagram após a queda, juntando um vídeo de sua viagem com Sarah Jéssica ParkerA queda infame de um episódio de “Sex and the City”.