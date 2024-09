Capitão do Arsenal, Ødegaard, lesionado na vitória da Noruega: “Parecia mal”

O capitão da Noruega, Martin Ødegaard, machucou o tornozelo na segunda-feira, antes de uma série de jogos importantes pelo seu clube, o Arsenal.

Ødegaard cobriu o rosto com as mãos enquanto era atendido em campo no meio do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Áustria pela Liga das Nações.

Ele pareceu girar desajeitadamente sobre o tornozelo esquerdo em uma disputa acirrada com o meio-campista austríaco Christoph Baumgartner, enquanto ambos perseguiam e se esticavam para pegar uma bola perdida.

Ødegaard saiu mancando do jogo dois minutos depois e foi consolado por seu companheiro de equipe Erling Haaland.

“A lesão de Martin Odegaard também parecia grave no vestiário. Vi que ele estava sentado com os fisioterapeutas ao seu redor, mas ele não teve chance de continuar e sabemos que foi uma torção no tornozelo”, disse o técnico da Noruega, Stale Solbakken, à emissora TV 2. “Sim, é uma torção e, como nós que jogamos futebol sabemos, com sorte pode ficar tudo bem se os ligamentos não forem rompidos.”

O médico norueguês Ola Sand acrescentou que o jogador de 25 anos estava bem, mas que uma ressonância magnética poderia ser realizada amanhã.

“Martin está indo muito bem agora. Ele sofreu uma pequena torção no tornozelo. Veremos ao longo da noite e amanhã o que acontece a seguir e o que faremos a respeito”, disse Sand. “Torções no tornozelo são difíceis de lidar imediatamente, então quase temos que ver como as coisas vão seguir em frente.

“Nós o examinaremos quando voltarmos ao hotel. Talvez usemos ultrassom para dar uma olhada. Se não tivermos certeza, haverá uma ressonância magnética amanhã.”

Ødegaard deveria retornar da seleção para uma semana difícil de jogos fora de casa pelo Arsenal.

Os Gunners vão primeiro ao rival de Londres, Tottenham Hotspur, no domingo, e depois abrem seu programa da Champions League contra o Atalanta, o vencedor da Europa League, quatro dias depois na Itália. Uma visita ao Manchester City completa uma semana exaustiva em 22 de setembro.

A Noruega estava empatada em 1 a 1 quando Ødegaard entrou em campo e venceu o jogo com um gol de Haaland aos 80 minutos.

Informações da Associated Press e da Reuters foram usadas nesta história.