Capítulo 35 Cronograma de pagamento VA: Em que dia você receberá seu pagamento de outubro?

Capítulo 35também conhecido como Assistência Educacional aos Sobreviventes e Dependentes (DEA)é um programa VA que oferece benefícios educacionais a dependentes elegíveis de veteranos. Ajuda a cobrir os custos de programas de educação e formação, incluindo faculdades, escolas profissionais, estágios e formação prática. Se você for elegível para os benefícios do Capítulo 35, é essencial conhecer as taxas de pagamento atualizadas, especialmente porque elas mudam anualmente. As novas taxas para o próximo ano, em vigor de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025, foram lançados, então vamos analisá-los e explicar como funcionam.

O valor do pagamento é determinado por dois fatores principais: o tipo de educação ou treinamento em que você está matriculado e o número de cursos que está fazendo. Por exemplo, se você estiver inscrito em tempo integral em uma faculdade ou universidade, você receberá $ 1.536,00 por mês. No entanto, esse valor muda dependendo da carga horária do curso. Se você está inscrito três quartos do tempo, você receberá $ 1.214,00 por mêse estudantes de meio período ganham $ 890,00. Se você estiver cursando menos de meio período, mas mais de um quarto de período, ainda poderá receber $ 890,00 por mês, mas não mais do que o custo de suas mensalidades e taxas. Os inscritos trimestral ou menos pode esperar $ 384,00 mensaislimitado ao custo de mensalidades e taxas.

Para alunos de programas de graduação não universitários, que incluem escolas profissionalizantes e comerciais, o pagamento funciona de forma semelhante. O valor que você recebe depende do número de horas programadas e os pagamentos serão rateados com base em quantos dias você está inscrito por mês. Por exemplo, se a sua escola começa no meio do mês, seu pagamento cobrirá apenas os dias em que você esteve inscritoo que significa que você receberá uma parte da taxa mensal completa. Assim, para estudantes em período integral, a tarifa mensal permanece em US$ 1.536,00, mas se você não estiver cursando período integral, a tarifa cai proporcionalmente.

Para aqueles matriculados em programas de treinamento no local de trabalho ou de aprendizagem, os primeiros seis meses vêm com um pagamento de $ 975,00 por mês. Do 7º ao 12º mês, o pagamento cai para $ 733,00, e do 13º ao 18º mês, diminui ainda mais para $ 481,00. Após 19 meses, a taxa é de $ 245,00 por mês. Os pagamentos assumem você está trabalhando pelo menos 120 horas por mêsportanto, qualquer valor inferior a isso resultaria em um pagamento reduzido.

Compreendendo as mudanças nos benefícios do Capítulo 35 da DEA 2024-2025

Se você estiver buscando treinamento por correspondência, que está disponível apenas para cônjuges que usam o Capítulo 35, o VA cobrirá 55% do custo de cada aula concluída. O treinamento restaurativo especial, disponível para crianças que utilizam os benefícios do Capítulo 35, oferece US$ 1.536,00 mensais para estudantes em período integral.

Lembre-se, o as taxas de pagamento atualizadas entrarão em vigor a partir de 1º de outubro de 2024o que significa que seu primeiro pagamento sob as novas taxas será calculado a partir dessa data. Isso significa que se você estiver recebendo benefícios DEA atualmente, verá esses valores atualizados refletidos em seus pagamentos após 1º de outubro. Esses ajustes são feitos anualmente, por isso é importante manter-se atualizado com as taxas mais recentes e garantir que você está recebendo o valor correto para o seu status de inscrição.

O Capítulo 35 fornece apoio fundamental aos sobreviventes e dependentes de veteranos, ajudando a tornar a educação e a formação mais acessíveis. Esteja você cursando um diploma, aprendendo um ofício ou adquirindo novas habilidades no trabalho, esses benefícios podem ajudar a reduzir os encargos financeiros enquanto você atinge seus objetivos.