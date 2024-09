Cardi B é empurrada em cadeira de rodas em parque de diversões

A rapper chegou recentemente ao DreamWorks Water Park em East Rutherford para ver seu filho Aceno aniversário… vestindo uma camiseta e um chapéu de pele chique com uma bolsa rosa brilhante e branca – uma roupa bem eclética no geral.

A maioria das pessoas pode ter perdido o conjunto … porque a cadeira de rodas de Cardi roubou a cena – atraindo olhares enquanto ela visitava as lojas, temos certeza.

Antes que alguém comece a entrar em pânico, conversamos com fontes próximas à rapper… que dizem que ela está no último trimestre de gravidez e seus pés estavam inchados, então ela não queria passear por um dos maiores shopping centers do país. , American Dream Meadowlands, onde está localizado o parque aquático – totalmente compreensível, já que o shopping ocupa aproximadamente 3 milhões de pés quadrados.