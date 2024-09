Cardi B e Offset ainda estão se divorciando, apesar da recente reunião

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… O divórcio de Cardi e Offset ainda está em andamento, apesar de seu recente reencontro no DreamWorks Water Park dentro do American Dream em East Rutherford, NJ.

cartão b pediu o divórcio – pela segunda vez – do Offset no início deste verão… depois que a dupla entrou e saiu nos últimos 4 anos. No momento do pedido de Cardi, fontes nos disseram que o divórcio “demoraria muito”, já que ela e Offset haviam se separado.