Cardi B e Offset Air Your Dirty Laundry no Instagram Live

O divórcio de Cardi B com Offset está ficando mais feio com novas acusações de infidelidade e brigas por propriedades/bens.

O último drama entre o casal distante do hip hop se desenrolou na quarta-feira, quando Cardi entrou no Instagram Live para dar a Offset o que pensava. Mas foi Offset quem realmente aumentou a temperatura.

Durante a sessão IG Live, Offset escreveu na seção de comentários que Cardi o traiu com outro homem enquanto estava grávida. Eles disseram: ‘Uh f-ked com um bebê dentro, diga a verdade.’

Pouco tempo depois, Cardi respondeu no X, “AND DID”, com 6 pontos de exclamação, aparentemente confirmando que ela teve um caso, mas você nunca soube realmente com ela. Curiosamente, Offset negou recentemente os rumores de que traiu Cardi com outra mulher.