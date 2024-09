Cardi B e Offset processadas por falta de pagamento de mansão no vídeo ‘Like What’

Em novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… o proprietário da propriedade que aparece fortemente no videoclipe “Like What” de Cardi – dirigido por Offset – está alegando que a dupla mentiu sobre seus planos de filmagem… levando o proprietário a dar-lhes uso gratuito da mansão.

Como o demandante colocou nos documentos … Cardi, Offset e sua equipe sabiam que teriam que desembolsar uma boa quantia para filmar na prestigiada residência de Beverly Hills para um videoclipe … então, em vez disso, os representantes de o casal disse ao proprietário que um cliente não identificado esperava filmar um vídeo do TikTok em casa.

Com base nessas informações, o proprietário afirma que cedeu o imóvel – que antes era alugado pela Justin Bieber e apresentado em um Logan Paulo videoclipe – basicamente de graça … renunciando à taxa usual de aluguel de curto prazo.

O proprietário diz que se soubesse a verdade sobre o videoclipe, não teria renunciado aos custos do aluguel.

A casa é destaque em todo o videoclipe de “Like What”… que foi carregado no YouTube e obteve mais de 27 milhões de visualizações em 6 meses – o que significa que Cardi e Offset definitivamente lucraram com as filmagens.