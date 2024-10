Cardi B não sabia que estava grávida durante a cirurgia de remoção de injeção no bumbum

cartão b diz que passou por uma grande cirurgia sem saber que tinha um pãozinho assando no forno na época.

A rapper explicou no IG Live Sunday que ela teve suas injeções na bunda removidas junto com a remoção da fibrose em janeiro, depois de obter resultados positivos em dois exames de sangue – mas em março, quando ela descobriu que estava grávida, seu obstetra lhe deu algumas notícias chocantes. .

Ela disse que a notícia a atingiu como uma tonelada de tijolos, porque ela pensou que estava com apenas 7 a 8 semanas, graças a uma pequena ação do Dia dos Namorados com Desvio.