Carlo Ancelotti elogia o melhor jogo de Kylian Mbappé no Real Madrid

Carlo Ancelotti elogiou o desempenho de Kylian Mbappé depois que o atacante marcou na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no sábado, dizendo que Mbappé parecia “mais fresco, mais ativo” e está “melhorando muito”.

Vinícius Júnior abriu o placar na Reale Arena aos 58 minutos, convertendo um pênalti após toque de mão de Sergio Gómez, antes de Mbappé marcar outro pênalti aos 75 minutos, quando Vinícius sofreu falta.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Mbappé agora tem três gols em cinco jogos da LaLiga nesta temporada.

“[Mbappé] parece mais fresco, mais ativo com a bola”, disse Ancelotti em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Ele é muito perigoso, combinando bem com Vinícius e os outros atacantes. Ele está melhorando. Gostei muito do jogo dele.”

Ancelotti disse que deixou Vinícius e Mbappé decidirem quem deveria bater os pênaltis, já que ambos já marcaram dois gols de pênalti nesta temporada.

“Primeiro foi Vini quem marcou, e então eles decidiram que Kylian deveria marcar um”, disse Ancelotti. “Eles assumem a responsabilidade, e até agora tem ido bem.”

O próprio Mbappé disse à Real Madrid TV que sente que está se adaptando ao novo ambiente.

“A cada jogo me sinto melhor, entendo o que o time, o técnico e meus companheiros precisam”, disse Mbappé. “[Vinícius and I] tentem se encontrar no jogo e no treinamento para encontrar essa conexão, ele é um ótimo jogador.

“O importante é que as quatro penalidades [so far this season] foram gols, não quem os marcou. Marcamos todos os quatro, e isso é o mais importante.”

Carlo Ancelotti parabenizou Kylian Mbappé pelo que ele descreveu como sua melhor atuação pelo Real Madrid desde que chegou. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

“[Vinícius and Mbappé] estão trabalhando melhor juntos o tempo todo”, disse o goleiro Thibaut Courtois à Real Madrid TV. “Com eles, temos muito perigo na frente. Eles marcarão muitos gols.”

O resultado em San Sebastián permite ao Madrid somar 11 pontos em cinco jogos da LaLiga, com três vitórias e dois empates,

“Não estamos 100%, isso é bem normal”, disse Ancelotti. “Mas individualmente, os jogadores estão melhorando muito. Podemos falar sobre todos os problemas neste jogo, mas estamos felizes. Quando você está sem quatro meio-campistas, é difícil encontrar equilíbrio.”

O treinador se referia às ausências de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos por lesão.

“Foi um jogo difícil, provavelmente não merecíamos vencer”, admitiu Ancelotti. “A Real Sociedad jogou muito bem. Sofremos e resistimos. Valorizo ​​muito isso.”