Carta do dono do A’s aos fãs – ‘Falha’ na missão de permanecer em Oakland

O proprietário do Athletics, John Fisher, pediu desculpas pela iminente saída do time de Oakland em uma carta endereçada aos fãs na segunda-feira.

Fisher divulgou sua carta um dia antes do A’s abrir sua última série em casa em Oakland, onde eles passaram as últimas 57 temporadas.

O time se mudará para Las Vegas em 2028 depois que Fisher não conseguiu chegar a um acordo com a cidade de Oakland sobre um acordo para construir um estádio mais moderno. O A’s terá uma estadia temporária de vários anos em Sacramento até que seu novo estádio em Las Vegas seja construído.

O Oakland Coliseum foi o lar do A’s durante toda a sua permanência na cidade, mas os fãs reclamaram da deterioração do estado do estádio nos últimos anos.

A decisão de Fisher em novembro passado de transferir o time provocou indignação entre os fãs. O homem de 63 anos, que comprou o A’s com Lew Wolff em 2005, disse que fez tudo o que pôde para manter a franquia em Oakland.

“Propusemos e buscamos cinco locais diferentes na Bay Area”, escreveu Fisher em sua carta. “E apesar dos esforços mútuos e contínuos para fechar um acordo para o projeto do Terminal Howard, ficamos aquém.

“… Eu sei que há uma grande decepção, até mesmo amargura. Embora eu desejasse poder falar com cada um de vocês individualmente, posso dizer isso de coração: nós tentamos. Ficar em Oakland era nossa meta, era nossa missão, e falhamos em alcançá-la. E por isso eu lamento sinceramente.”

O A’s perderá a pós-temporada pela quarta temporada consecutiva, mas o time deixará um legado histórico de sucesso na Bay Area.

A franquia ganhou quatro títulos da World Series, seis flâmulas da Liga Americana e 17 campeonatos de divisão após se mudar para Oakland em 1968. Sob a propriedade de Fisher, o A’s fez sete aparições nos playoffs, incluindo quatro como campeão de divisão.

“Embora o A’s tenha jogado anteriormente na Filadélfia e em Kansas City, Oakland foi o lar da melhor era na história de mais de 123 anos da franquia”, escreveu Fisher.

O A’s começa sua série final em Oakland, um conjunto de três jogos, na terça-feira contra o Texas Rangers. O time vai comemorar seu tempo em Oakland com brindes, incluindo um ingresso colecionável e uma réplica em miniatura do Coliseu.

O A’s atraiu pouco mais de 10.000 torcedores por jogo nesta temporada, a última nas grandes ligas, mas um público lotado lotará o Coliseum, com capacidade para 46.765 pessoas, pela última vez na quinta-feira.