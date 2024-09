Cartão vermelho para Declan Rice: áudio do Arsenal-Brighton mostra angústia do árbitro

O árbitro da Premier League, Chris Kavanagh, admitiu que “não gostou” de mostrar o cartão vermelho ao meio-campista do Arsenal Declan Rice por chutar a bola para longe durante o empate contra o Brighton no mês passado, mas não teve escolha.

O áudio do incidente foi divulgado na terça-feira no primeiro episódio do “Match Officials Mic’d Up” da Premier League, no qual o ex-árbitro Howard Webb se juntou ao ex-atacante da Inglaterra Michael Owen para discutir cinco decisões em campo.

Nele, Kavanagh é ouvido falando com seus assistentes pelo microfone, dizendo: “Não gosto disso, mas ele bateu na bola”.

Rice, que já havia sido advertido, deu um tapa na bola para longe de Joël Veltman para atrasar a cobrança de uma falta. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse depois que estava “surpreso” que o meio-campista inglês tivesse recebido um segundo cartão amarelo.

Kavanagh estava claramente desconfortável com a decisão que teve que tomar, mas disse que foi colocado em uma situação difícil.

“Segundo amarelo, para mim. Não tive escolha, ele afasta a bola. Como [Veltman’s] prestes a chutá-la, ele derruba a bola”, ele é ouvido dizendo. “Não tenho escolha. Ele me colocou em uma posição terrível. Dec, você precisa ir, eu temo.”

A Premier League espera que o programa ajude os fãs a entender os processos envolvidos na tomada de decisões pelos árbitros de campo e pelo VAR, após as intensas críticas da temporada passada.

Webb, que é o diretor de operações do órgão de arbitragem PGMOL, concordou que Kavanagh estava certo em expulsar Rice.

Declan Rice, do Arsenal, foi expulso contra o Brighton após receber o segundo cartão amarelo por chutar a bola para longe. Nick Potts/PA Images via Getty Images

“Nós deixamos uma mensagem muito clara e forte aos jogadores na pré-temporada sobre a importância de não se envolverem com a bola depois que o apito terminar, não atrasando o reinício dessa forma”, disse Webb.

“Depois que ele vê Declan Rice chutar a bola para longe do local da cobrança de falta, acho que ele não tem escolha.”

Arteta também ficou irritado porque o atacante do Brighton, João Pedro, escapou de um cartão amarelo por atrasar o reinício no primeiro tempo, e Webb admitiu que deveria ter recebido um cartão amarelo.

“É claro que ele [Pedro] deveria ter sido advertido aqui”, Webb admitiu. “Os árbitros em campo deram a ele muito benefício da dúvida, sentindo que as ações não foram realmente impactantes porque eles sentiram que os jogadores do Arsenal não estavam prontos para fazer aquele lateral.”

Entre os outros incidentes discutidos estava um pênalti que foi marcado para Dominic Calvert-Lewin, do Everton, contra o Brighton, pelo árbitro Simon Hooper, mas anulado depois que o VAR pediu ao árbitro para revisar o incidente.

As imagens mostraram que Calvert-Lewin pisou no pé do zagueiro do Brighton, Lewis Dunk, e não o contrário.

“Às vezes, a decisão do árbitro será clara e obviamente errada, e neste caso foi”, disse Webb.

“Então esse é um bom exemplo de uma situação em que a decisão do árbitro foi errada e foi necessária a intervenção do VAR.”

Webb admitiu que o VAR Tim Robinson errou ao anular o gol da vitória de Dango Ouattara nos acréscimos para o AFC Bournemouth contra o Newcastle United por toque de mão.

“Nessa situação, a bola atinge o ombro de Ouattara, área do braço superior.” Webb explicou. “É difícil ser totalmente conclusivo sobre exatamente onde. Não acho que seja conclusivo o suficiente para intervir.”

Informações de Dale Johnson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.