Cartaz oficial da luta do UFC 307 divulgado com as duas lutas pelo título

Estamos oficialmente a caminho do UFC 307.

Na segunda-feira, o UFC divulgou seu pôster oficial para o próximo evento pay-per-view que acontece em 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City, Utah. No evento principal, Alex Pereira defende seu título meio-pesado contra Khalil Rountree Jr., enquanto no co-evento principal, Raquel Pennington coloca seu cinturão peso galo em jogo contra a ex-campeã Julianna Peña, e o pôster da luta do UFC 307 coloca o foco em ambas as lutas.

Pereira é o atual favorito para Lutador do Ano de 2024, com defesas de título bem-sucedidas contra os ex-campeões Jamahal Hill e Jiri Prochazka no UFC 300 e UFC 303, respectivamente. Rountree está em uma sequência de cinco vitórias, mas não compete desde dezembro passado, em parte devido a uma suspensão por não ter passado em um teste de drogas.

Pennington ganhou o título vago peso galo feminino ao derrotar Mayra Bueno Silva no UFC 297 em janeiro. Esta será sua primeira defesa de título. Peña, por sua vez, ganhou o título ao derrotar Amanda Nunes no UFC 269 em uma das maiores surpresas da história do UFC. Ela então perdeu o título de volta para Nunes em sua revanche sete meses depois e não competiu desde então.

O UFC 307 também contará com uma série de outros confrontos importantes, incluindo uma luta de peso galo entre José Aldo e Mario Bautista, uma disputa de peso pena entre Movsar Evloev e Aljamain Sterling, uma batalha de peso galo feminino entre Kayla Harrison e Ketlen Vieira, e um confronto de peso meio-médio entre Stephen Thompson e Joaquin Buckley, entre outras lutas.