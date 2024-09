Casa de Jennifer Aniston em Los Angeles é destruída, LAPD investiga

A polícia disse ao TMZ… alguém chamou a polícia e disse a um despachante que estava preocupado com o bem-estar de um amigo – mas nunca mencionou o nome de Aniston.

Segundo a polícia, quem ligou disse que seu amigo “não estava bem” … e supostamente aludiu a tê-lo visto do outro lado. Fomos informados de que a pessoa que ligou pediu aos policiais que fizessem uma verificação da previdência, fornecendo apenas o endereço e mantendo-se anônimo.

Disseram-nos que as autoridades pararam no endereço pouco depois da meia-noite… onde foram recebidas pela segurança, que ficou seriamente surpresa com a sua chegada.