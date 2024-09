Casa ‘Purple Rain’ de Prince em Minneapolis chegando ao Airbnb

Príncipe os fãs têm a chance de ficar em sua famosa casa “Purple Rain” em Minneapolis, porque ela está indo para o Airbnb… em comemoração ao 40º aniversário do filme e da trilha sonora.

O falecido cantor comprou o lugar em 2015 e está fechado ao público desde então… mas agora está finalmente abrindo suas portas, cortesia de alguns membros da banda Prince’s Revolution.

Wendy Melvoin dar Adicionar Coleman estão hospedando o pernoite, e os sortudos poderão passar uma noite na vida de The Kid.

O Airbnb nos conta que a casa “Purple Rain” foi recentemente restaurada e decorada com peças e recordações da coleção pessoal de Prince… incluindo um armário cheio de suas roupas mais lendárias.

O andar de baixo da casa é adornado com papel de parede de veludo roxo e há um aparelho de som vintage dos anos 1980 carregado com músicas inspiradas em Prince.

O spa parece saído do videoclipe de “When Doves Cry”… completo com uma banheira com pés e vitrais… além de um roupão roxo de pelúcia e algumas bombas de banho de lavanda.

Dentro do salão de música, os hóspedes podem tocar bateria, rasgar o violão, fazer cócegas nos marfins e cantar o refrão de “Purple Rain” junto com o áudio pré-gravado do próprio Prince.

O quarto de Prince é igual ao de “Purple Rain”… e é decorado com sua coleção pessoal de fitas – lembra dessas coisas?!? – além de uma das gravações demo originais de Prince.

As pessoas podem solicitar a reserva da casa “Purple Rain” no Airbnb a partir de 2 de outubro, às 6h, horário do Pacífico, até 6 de outubro, às 23h59, horário do Pacífico… e os hóspedes serão selecionados aleatoriamente.