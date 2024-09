Casal da Flórida processa departamento de polícia de Orlando por invasão da SWAT

De acordo com nova ação judicial, obtida pelo TMZ, cristão dar Laurie Ann Campbell afirmam que o OPD invadiu sua casa em agosto de 2020 com base em informações falsas de que eles eram molestadores de crianças.

Laurie Ann também é detida no vídeo, junto com o cachorro do casal… e eles afirmam que os policiais a pararam no caminho ao veterinário para tratamento de emergência… e o cachorro deles morreu logo depois.