Casemiro certo de permanecer no Man United em meio ao barulho do Galatasaray – fonte

Casemiro só considerará ofertas para deixar o Manchester United se for informado de que não tem futuro no Old Trafford, disse uma fonte à ESPN.

O Galatasaray está interessado em contratar um meio-campista antes do fechamento da janela de transferências de verão na Turquia, em 13 de setembro, e está explorando a possibilidade de contratar Casemiro por empréstimo.

Mas o brasileiro está confiante de que terá oportunidades de jogar no Old Trafford nesta temporada, apesar da contratação de Manuel Ugarte do Paris Saint-Germain por £ 50 milhões (US$ 65,8 milhões), e só tentará sair se for informado de que ele não está nos planos de Erik ten Hag.

Casemiro está de férias em meio à pausa internacional, mas deve retornar a Carrington na próxima semana antes da viagem a Southampton em 14 de setembro.

O jogador de 32 anos foi substituído no intervalo durante a derrota por 3 a 0 para o Liverpool no domingo. Ele cometeu dois erros que levaram aos dois primeiros gols do Liverpool, ambos marcados por Luis Díaz, antes de ser substituído por Toby Collyer, de 20 anos.

Fontes disseram à ESPN que, embora o United ouça ofertas realistas, Ten Hag e o diretor esportivo Dan Ashworth estão cientes de que podem enfraquecer o time antes do que será uma temporada agitada.

O United inicia suas campanhas na Copa da Liga Inglesa e na Liga Europa expandida após a pausa internacional e terá sete jogos em três semanas antes da próxima pausa em outubro.

Os altos salários de Casemiro também representariam um problema para os clubes interessados, incluindo o Galatasaray. O ex-meio-campista do Real Madrid ainda tem dois anos restantes no contrato que assinou quando chegou em 2022.