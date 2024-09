Cashman: Verdugo sobre Dominguez dá aos Yanks a ‘melhor chance de vencer’

CHICAGO — O New York Yankees tem algum trabalho a fazer, disse o gerente geral Brian Cashman. Pelo menos por enquanto, Jasson Domínguez fará seu trabalho nas ligas menores.

O New York está competindo com o Baltimore Orioles pela liderança da AL East, e Domínguez, 21, é um dos principais prospectos do time. Mas Domínguez está jogando pelo Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, enquanto Alex Verdugo permanece no campo esquerdo com os Yankees.

“Jasson está fazendo tudo o que precisa fazer agora, e Verdugo está jogando beisebol claramente melhor recentemente”, disse Cashman antes da vitória de 3 a 0 na sexta-feira sobre o Chicago Cubs. “Então, as avaliações que estamos tendo com nossa equipe de campo, equipe de desenvolvimento de jogadores e equipe de front office são exatamente o que nos dará a melhor chance de vencer, e, a partir de agora, estamos mantendo o que temos, mas estamos sempre em posição de mudar de ideia em algum momento também.”

Domínguez fez home run para Scranton/Wilkes-Barre na quarta e quinta-feira. Ele estava rebatendo .313 com sete home runs, 24 RBIs e 15 roubos em 41 jogos para o clube Triple-A antes de sexta-feira.

Domínguez, apelidado de “The Martian”, fez sua estreia na liga principal no ano passado e acertou quatro home runs em oito jogos antes de fazer uma cirurgia de Tommy John no cotovelo direito. Ele foi convocado para o Little League Classic no mês passado e ficou 0-para-4 na derrota de Nova York por 3-2 para Detroit, e então foi mandado de volta para as ligas menores após o jogo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Verdugo, que foi adquirido em uma troca em dezembro com Boston, foi 1 para 3 com uma caminhada na vitória de abertura da série de Nova York no Wrigley Field. O outfielder de 28 anos está rebatendo .341 (15 para 44) em seus últimos 12 jogos, aumentando seus números da temporada para uma média de rebatidas de .236 com 11 home runs e 56 RBIs.

Quando as listas das grandes ligas se expandiram para 28 jogadores no domingo, Nova York ativou o primeira base Anthony Rizzo da lista de lesionados e trouxe o outfielder/pinch-runner Duke Ellis da Triple-A como parte de uma onda de movimentos. Mas manteve o rebatedor ambidestro Domínguez nas ligas menores.

“Se ele vier, ele tem que jogar. Ele não vai vir aqui e apenas sentar”, disse Cashman.

O New York perdeu quatro de cinco indo para a série em Chicago. Apesar de ter uma das melhores escalações das ligas principais, liderada por Aaron Judge e Juan Soto, os Yankees estavam apenas 31-38 em seus últimos 69 jogos após um rápido começo de temporada.

O técnico Aaron Boone está empregando uma abordagem mais próxima do comitê depois que Clay Holmes cedeu um grand slam que encerrou o jogo em uma derrota de 7-4 no Texas na terça-feira à noite. Holmes desperdiçou 11 defesas, o maior número da liga principal, em 40 chances.

Luke Weaver teve uma chance na sexta-feira, conquistando sua primeira defesa na carreira em sua primeira oportunidade em 199 jogos na liga principal.

“Acho que a situação do bullpen é… acho que temos muita qualidade lá fora”, disse Cashman, “e Boonie, obviamente, e sua equipe, com Matt Blake liderando o lado dos arremessadores, estão tentando descobrir… quais são as melhores pistas para todos agora, e se obviamente você tem que mudar as coisas, que assim seja.”