Caso Artem Chigvintsev DV entregue ao promotor do condado de Napa

Porta-voz da promotoria do condado de Napa Carlos Villatoro disse ao TMZ … seu escritório está atualmente analisando o caso, e nenhuma decisão foi tomada ainda sobre as acusações que o dançarino profissional pode enfrentar.

Villatoro diz que o escritório do promotor ainda precisa revisar os depoimentos das testemunhas, as imagens do incidente, as fotos que possam ter sido tiradas ou qualquer outra coisa que a polícia tenha encontrado durante a investigação.