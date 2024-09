Cassie sorri ao sair para Nova York, Diddy negou fiança no mesmo dia

Reproduzir conteúdo de vídeo



Cássia estava circulando por Nova York, exibindo seu sorriso e absorvendo as boas vibrações… enquanto seu ex Diddy está preso em uma realidade totalmente diferente – sozinho e atrás das grades em uma prisão notoriamente suja do Brooklyn.

A cantora parecia à vontade enquanto se dirigia ao badalado “Margem Esquerda” para um jantar ao ar livre na quarta-feira… onde a diversão continuou enquanto ela parecia animadamente mostrar aos amigos algo em seu telefone na mesa de jantar.

Embora não possamos dizer com certeza, é seguro apostar que Diddy surgiu na conversa em algum momento, especialmente porque sua fiança foi negada de forma sensacional no mesmo dia.

Quer Diddy tenha sido discutido ou não, Cassie finalmente parece estar aproveitando seu caminho para a justiça, especialmente depois de 2016 imagens de vigilância de hotel do magnata desgraçado atingindo sua superfície meses antes.

Embora Cassie não tenha sido nomeada diretamente, a filmagem do hotel foi citada pelo procurador assistente dos EUA Emily Johnson no tribunal enquanto ela discursava nas festas “Freak Off” de Diddy … alegando que ele tentou forçar uma mulher a fazer sexo com um acompanhante em 2016.

O promotor argumentou que o suposto incidente com Cassie mostra que Diddy não é confiável e sugeriu que a meia dúzia de profissionais do sexo ligadas ao caso são apenas a “ponta do iceberg”.