Castellanos, do Phillies, fala sobre Uceta, do Rays, após expulsão

FILADÉLFIA — O apaziguador do Tampa Bay Rays, Edwin Uceta, foi expulso da derrota do time por 9 a 4 para o Philadelphia Phillies na terça-feira à noite após atingir Nick Castellanos com um arremesso.

Castellanos, por sua vez, disse que sabia que isso aconteceria.

Uceta permitiu uma rebatida dupla de duas corridas decisiva no oitavo inning para o rebatedor emergente Cal Stevenson, depois permitiu uma rebatida simples RBI de Buddy Kennedy, um home run de duas corridas de Trea Turner e uma rebatida dupla de Bryce Harper antes de Castellanos entrar em campo.

O arremesso de Uceta atingiu o rebatedor dos Phillies no quadril e fez com que os bancos e os bullpens ficassem vazios e os jogadores se aglomerassem no gramado do campo interno.

“Eu tive uma sensação avassaladora de que estava prestes a ser perfurado”, disse Castellanos. “Todos nós tivemos uma noção do que era — ele estava apenas [ticked] por isso ele foi atingido e sua ERA disparou.”

Uceta, que entrou no jogo com uma ERA de 0,79, disse que não foi um arremesso proposital e alegou que foi uma mudança; o StatCast da MLB disse que foi um arremesso de 96 mph.

Os Phillies, porém, não acreditaram nele.

“Você fica frustrado e vai atirar em alguém”, ele disse. “É como se meu filho de 2 anos tivesse um ataque porque eu tirei a sobremesa dele antes que ele terminasse.”

Harper disse que o que aconteceu não tem lugar no beisebol.

“Esse não é o jogo que jogamos, cara”, ele disse. “Não deveria ser. Os caras jogam muito forte hoje em dia. Você fica bravo porque um cara rebate um home run contra você ou você perde a liderança, dá uma base por bola para o cara e sai do jogo.

“A situação, a coisa toda, realmente me deixou agitado, realmente me deixou chateado. Simplesmente não é algo que você deve aceitar como Major League Baseball.”

Harper marchou rapidamente em direção ao monte gritando com o arremessador dos Rays depois que isso aconteceu. Ele disse que se impediu de uma altercação física porque Uceta nunca se virou para olhar para ele.

“Eu não queria ser um perdedor e chegar atrás dele”, disse Harper. “Se ele vai se virar, então tudo bem, vamos lá.”

Harper teve três duplas em um jogo pela terceira vez em sua carreira e a primeira vez desde agosto de 2021.

