Catherine Zeta-Jones posta nudez para aniversário compartilhado com o marido Michael Douglas

A atriz postou um nu como parte de uma homenagem ao aniversário de Michael nas redes sociais, brincando que não sabia mais o que dar a ele depois de 25 viagens ao redor do sol juntos.

Catherine, que por sinal está incrível, diz que o nude de bom gosto é a opção de presente número dois… com bolas de golfe sendo a opção um “é claro”.

Algo nos diz que Michael vai gostar mais disso do que de uma caixa de Titleist… CZJ está usando nada além de salto alto enquanto olha no espelho do banheiro em sua foto NSFW. A foto parece ser uma versão em preto e branco de uma foto colorida originalmente apresentada na revista Allure em 2010.