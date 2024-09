Cathy Engelbert para jogadores da WNBA: Eu ‘errei o alvo’ em entrevista

A comissária da WNBA, Cathy Engelbert, prometeu às jogadoras na sexta-feira que ela e a liga mostrarão liderança na luta contra o discurso abusivo que as jogadoras vivenciam nas redes sociais.

Engelbert também pediu desculpas aos jogadores por uma entrevista que ela deu na segunda-feira na CNBC, na qual ela se concentrou na popularidade das rivalidades, mas não condenou a retórica abusiva que os jogadores enfrentaram.

“Fizeram-me uma pergunta sobre as rivalidades da WNBA e o lado negro das mídias sociais e raça, e, simplesmente, minha resposta errou o alvo e peço desculpas”, escreveu Engelbert às jogadoras em uma carta obtida pela ESPN. “Lamento não ter expressado, de forma clara e definitiva, a condenação do discurso de ódio que é frequentemente direcionado às jogadoras da WNBA nas mídias sociais.”

A carta, relatada primeiramente pelo Wall Street Journal, foi enviada a todas as jogadoras da WNBA. Engelbert também teve conversas com algumas jogadoras, disse uma fonte da liga à ESPN.

Engelbert foi questionado no “Power Lunch” da CNBC na segunda-feira sobre o tom “mais ameaçador” adotado por algumas bases de fãs nas mídias sociais, especialmente quando raça ou sexualidade são mencionadas. Engelbert se concentrou, em vez disso, nas novatas de alto nível Caitlin Clark do Indiana Fever e Angel Reese do Chicago Sky, e como as rivalidades constroem o interesse dos fãs.

As jogadoras da WNBA reagiram nas redes sociais e em entrevistas com decepção e frustração sobre Engelbert não se manifestar diretamente contra a linguagem abusiva. A diretora executiva da Women’s National Basketball Players Association, Terri Jackson, divulgou uma declaração na terça-feira dizendo que Engelbert falhou em condenar o “racismo, misoginia e assédio” que as jogadoras têm sofrido.

Jackson disse à ESPN que a associação de jogadores sentiu que, como a liga não havia enviado uma mensagem ao tentar definir o tom da conduta dos fãs nas redes sociais, cabia apenas aos jogadores resolver o problema.

“E achamos inaceitável encorajar os jogadores a promover esta liga e a se envolver e/ou postar nas redes sociais para promovê-la, e então deixar os jogadores desprotegidos da maneira como fizeram”, disse Jackson.

“Esperávamos que a liga reconhecesse o impacto negativo que estava tendo nos jogadores, bem como em seus negócios, e que tivesse abordado proativamente essa situação no início da temporada. Talvez você não possa controlar o que é dito ou postado nas mídias sociais, mas pode enviar uma mensagem que demonstre que você está prestando atenção, que declare que racismo, preconceito, ódio são inaceitáveis ​​e não bem-vindos, que mostre que você é solidário com os jogadores.”

Na carta de sexta-feira, Engelbert prometeu que a liga sempre fará isso daqui para frente.

“Eu deveria ter declarado direta e inequivocamente que o discurso de ódio é prejudicial”, ela escreveu. “Este é um momento de aprendizado e um que eu abraço com humildade. Não há absolutamente nenhum espaço para racismo, misoginia, homofobia e outras formas de ódio na WNBA ou em qualquer lugar.

“Sei que muitos de vocês estão lidando com isso há muito tempo. Quero que nós, como liga, façamos a nossa parte para mudar a natureza frequentemente tóxica e abusiva do discurso nas mídias sociais.”

Jackson disse que, no passado, a WNBPA trabalhou com outras associações de jogadores profissionais em um projeto que estudou o abuso on-line direcionado a atletas de elite e maneiras de protegê-los como trabalhadores.

“Talvez a WNBPA e a WNBA, seus parceiros corporativos e outras partes interessadas relevantes possam se reunir e considerar possíveis soluções e talvez até mesmo liderar essa questão”, disse Jackson.

Antes desta temporada, a WNBA conduziu reuniões de conscientização de equipe com cada franquia para fornecer às jogadoras informações sobre a plataforma Mind Health da liga e aconselhá-las sobre os recursos de bem-estar mental disponíveis para elas, especialmente porque a liga se tornou mais popular nos últimos anos e tem ainda mais interação dos fãs.

Quanto às preocupações sobre potenciais problemas de segurança para jogadores de fãs potencialmente abusivos, todos os 12 times têm pessoal de segurança que são funcionários do time ou contratados. A WNBA tem representantes de segurança em cada mercado e em todos os jogos. A Segurança da NBA também é um recurso disponível para fornecer investigação, pesquisa ou coordenação com a polícia para preocupações com a segurança dos jogadores.

Engelbert, em sua carta, disse que prometeu que a liga ouvirá os jogadores e trabalhará junto com eles para combater a retórica abusiva, além de continuar a fornecer recursos e orientação sobre saúde mental.

“Falar e agir para lidar com a injustiça está no DNA da WNBA”, escreveu Engelbert. “Por toda a nossa história, tem sido essencial para o trabalho que todos nós fazemos.”