Causa da morte de Frankie Beverly: o que aconteceu com o lendário vocalista do Maze?

EO mundo da música perdeu uma verdadeira lenda. Frankie Beverlyo icônico cantor de R&B e fundador do Maze, faleceu aos 77 anos. Sua família confirmou a notícia nas redes sociais, mas nenhuma causa da morte foi divulgada até o momento em que este artigo foi escrito.

Frankie Beverlyoriginalmente chamado Howard Stanley Beverly, nasceu na Filadélfia e começou sua jornada musical cantando na igreja quando criança. Nos anos 60, ele formou dois grupos de doo-wop, o Liquidificadores e os mordomos. Eventualmente, Frankie Beverly And The Butlers chamou a atenção da lenda do soul da Filadélfia Kenny Gamblee sua música Se era isso que você queria ganhou popularidade na cena soul do Norte do Reino Unido.

O grupo mais tarde se transformou em Raw Soul e se mudou da Filadélfia para São Francisco. Foi lá que Marvin Gaye tomou conhecimento deles e convenceu Beverly para mudar o nome da banda para Maze. Sob o nome de Maze, eles se tornaram uma figura querida na América Negra por décadas.

A música do Maze era uma mistura vibrante de soul e funk que ressoou profundamente com seu público. Seu álbum de estreia foi ouro, e eles continuaram a encontrar sucesso com mais oito álbuns de ouro. Embora não tenham alcançado sucesso significativo no mainstream, seu impacto na música R&B foi inegável.

Frankie Beverly moldou o R&B por gerações

Um dos seus primeiros singles, Enquanto estou sozinhopode ter alcançado apenas a posição #89 na parada Hot 100, mas se tornou uma presença regular na parada R&B. Sua música pode não ter cruzado para o público pop branco, mas dentro da comunidade negra, eles eram reverenciados. Suas apresentações ao vivo eram lendárias, fazendo comparações com o Grateful Dead por sua capacidade de criar um senso de comunidade e alegria.

Ao descrever o som do Maze, foi dito que eles tinham uma “abordagem exuberante e exuberante do soul-funk”, e seus shows ao vivo eram “tremendos eventos comunitários”. A presença de palco de Frankie Beverly era frequentemente destacada, com seu “rosnado alegre em moletons de grife totalmente brancos” se tornando uma característica marcante de suas apresentações.

Enquanto o mundo da música lamenta a perda de Frankie Beverly, nós nos lembramos de seu impacto no mundo da música R&B. A música de Maze continuará a ser celebrada por suas qualidades emocionantes e edificantes. Nas palavras do próprio Beverly, “A música é um espírito. Ela cura. Ela acalma. É uma força poderosa.” E, de fato, sua música deixou uma marca indelével no coração de muitos.

Nas palavras de Marvin Gaye, “Maze, com Frankie Beverly, é um dos grupos mais importantes do nosso tempo”. Sua influência na música R&B será sentida por gerações futuras.