CB da Geórgia Daniel Harris é preso e acusado após dirigir a 106 mph

Os repetidos problemas relacionados à direção na Geórgia continuaram na quinta-feira à noite, quando o cornerback Daniel Harris foi preso e acusado de direção imprudente por dirigir a 170 km/h (66 km/h acima do limite de velocidade) em uma estrada molhada, de acordo com um relatório de incidente do Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke.

Harris viajou com o No. 1 Georgia para Lexington, onde os Bulldogs jogam contra o Kentucky no sábado, de acordo com autoridades da escola, que se recusaram a fazer mais comentários sobre seu status. O nome de Harris não foi listado no relatório de disponibilidade da SEC na sexta-feira. Um relatório final de disponibilidade será divulgado antes do jogo das 19h30 de sábado. Jogadores suspensos por qualquer motivo, de acordo com a política da liga, são listados como “fora”.

A polícia diz que Harris, um aluno do segundo ano que jogou nos dois primeiros jogos desta temporada, estava viajando em alta velocidade por volta das 20h de quinta-feira na Georgia 10 outer na rampa de entrada da College Station Road. Seu Jeep Grand Cherokee 2018 passou por dois outros veículos durante a chuva, e o policial que o prendeu verificou a velocidade no dispositivo DragonEye Lidar fornecido pelo departamento, que indicou uma velocidade de 106 mph, afirmou o relatório do incidente.

Harris foi parado pela polícia, registrado na Cadeia do Condado de Clarke às 22h40 e liberado às 23h49 sob fiança de US$ 50. O veículo de Harris tinha uma etiqueta temporária que expirou em 4 de agosto de 2024. O registro do veículo expirou em 8 de março de 2024. Ele não tinha comprovante de seguro e afixou materiais em seu veículo que reduziram a visibilidade de suas janelas/para-brisa, tudo de acordo com o relatório do incidente. Ele também foi acusado de dirigir sem usar cinto de segurança.

A prisão de Harris acontece logo após o running back Trevor Etienne ser suspenso para a abertura contra Clemson. Etienne foi preso em março e acusado de DUI. Em um acordo judicial em julho, os promotores retiraram a acusação de DUI, e Etienne se declarou culpado de dirigir imprudentemente e culpado de acusações de posse de álcool por menor de idade, falha em manter a faixa e violação de película de janela.

O programa de futebol da Geórgia tem sido atormentado por uma série recorrente de problemas relacionados à direção envolvendo jogadores em Athens e arredores, incluindo um incidente em janeiro de 2023, onde o membro da equipe de recrutamento Chandler LeCroy e o jogador Devin Willock foram mortos enquanto corriam em um carro dirigido pelo astro da linha defensiva Jalen Carter. Ambos os carros estavam viajando a mais de 100 mph, e a polícia disse que o álcool estava envolvido no acidente.

Desde aquele acidente fatal, a Geórgia teve pelo menos 20 prisões ou citações envolvendo jogadores por violações relacionadas à direção, incluindo DUI, excesso de velocidade e direção imprudente. Victoria Bowles, uma ex-funcionária de recrutamento que sobreviveu ao acidente fatal no ano passado, resolveu seu processo contra a associação atlética da escola no início deste mês. A Geórgia também enfrenta um processo da família Willock, que entrou com ações contra a associação atlética e outros.

O técnico Kirby Smart disse antes desta temporada que tomou várias medidas para conter os problemas persistentes de direção, incluindo tirar o dinheiro NIL dos jogadores e forçá-los a fazer aulas de direção. Ele disse que a Geórgia também trouxe palestrantes convidados para falar com o time.

Em julho, nos dias de mídia da SEC, Smart disse à ESPN: “Ainda estamos falando sobre isso porque tivemos problemas. O mais importante é a segurança, a saúde e a proteção de nossos jogadores e de nossa comunidade. Temos que fazer um trabalho melhor.”