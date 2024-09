CeeDee Lamb, do Cowboys, lamenta desempenho e atitude na derrota

FRISCO, Texas — O Dallas Cowboys está tendo uma semana curta antes do jogo de quinta-feira à noite contra o New York Giants, mas houve muita coisa para resolver nos últimos dias com derrotas consecutivas.

O wide receiver All-Pro CeeDee Lamb não falou com repórteres após a derrota em casa no domingo para o Baltimore Ravens, um jogo no qual ele perdeu um fumble e um passe e teve o que pareceu ser uma briga com o quarterback Dak Prescott.

Na terça-feira, ele se desculpou por sua performance e como se comportou na lateral do campo, dizendo que desempenhou “um grande papel” na derrota de domingo. Ele também reconheceu que sua linguagem corporal e atitude não “ajudaram a situação ou o resultado do jogo”.

“Só estou sendo um profissional sobre toda essa situação. Entendendo que é um jogo longo”, disse Lamb, que teve quatro recepções para 67 jardas contra os Ravens. “Mas quanto a mim e meu desempenho, espero muito de mim mesmo, mais do que qualquer um poderia colocar em mim. E, honestamente, falhei comigo mesmo. E, obviamente, falhei com o time no que diz respeito a produzir e ser aquele jogador decisivo para o time e, obviamente, o cara em quem eles podem se apoiar.

“E, sim, eu meio que deixei o jogo subir um pouco à minha cabeça. Mas, no mesmo sentido, eu sei o que posso fazer. Eu sei o que trago para a mesa, e eu sei o que posso fazer naquele campo. Então, dito isso, daqui para frente, haverá uma diferença.”

Lamb não fez o esforço de domingo para perder o campo de treinamento por falta de contrato.

“Não há desculpa para isso”, ele disse. “Joguei futebol a minha vida inteira. Eu sei melhor.”

Quanto a Prescott, ele disse que seu relacionamento com Lamb está tão bom quanto sempre. Prescott, no entanto, não falou com a mídia na terça-feira, o que pode ter sido a primeira vez em seu tempo como titular.

“Nosso relacionamento, se é que existe alguma coisa, [has] ficou mais forte”, disse Lamb. “Não deixe o que está lá fora te enganar. Somos irmãos até o fim. Sabemos que somos tudo o que temos, e tiro meu chapéu para ele. Tenho o maior respeito por ele, e o vejo como um irmão. Então, dito isso, tudo vai sair: a energia, a paixão, o amor, a luta. Vocês vão se reconciliar no final.”

Contra o San Francisco 49ers no ano passado, Lamb se manteve reservado durante a derrota por 42-10. Depois disso, ele teve sete jogos de recepção de 100 jardas e seis jogos com pelo menos 11 recepções a caminho de estabelecer recordes de equipe nos 11 jogos finais.

“Pretendo fazer isso de novo”, disse Lamb.

Defensivamente, os Cowboys planejam não permitir que os Giants os dominem, como o New Orleans Saints (190 jardas) e o Ravens (274 jardas) fizeram nas duas últimas partidas.

Questionado se a defesa recebeu a mensagem de jogar fundamentalmente bem, o jogador de ponta All-Pro Micah Parsons disse: “Quero dizer, todo mundo diz isso, mas, novamente, temos que ver o que acontece.”

“Eu sinto que, como competidor, em algum momento você tem que ser orgulhoso o suficiente para dizer: ‘Ei, como se eu não fosse permitir que isso acontecesse comigo'”, disse Parsons. “Como se eu apenas sentisse que algumas pessoas estão apenas permitindo que continuem sendo espancadas na cara. Quando você vai se levantar?”

Com 1-2, os Cowboys já parecem estar em um momento importante da temporada.

“Prefiro levar uma pancada na cabeça agora, porque quando você falha, o que você faz?” Parsons disse. “Você tem que se levantar, e eu acho que isso vai criar um ótimo ambiente de vestiário, ótimo ambiente de equipe, certo?

“[If] nós falhamos, nós falhamos. OK. Nós sabemos como é isso. Você só pode se levantar. Nós só subimos daqui, certo? Então, quando eu disse que estamos baixos, o que você faz quando está no fundo? Você sobe, mas você tem que estar disposto a subir.”