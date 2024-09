CEO da Roma renuncia em meio à fúria dos fãs pela demissão de Daniele De Rossi

Lina Souloukou foi contratada pela Roma em abril de 2023. Silvia Lore/Getty Images

A presidente-executiva da Roma, Lina Souloukou, renunciou, informou o clube da Série A no domingo, após a revolta dos fãs pela demissão do técnico Daniele De Rossi na última quarta-feira.

“Agradecemos a Lina por seu serviço dedicado durante um período crítico para o clube e desejamos a ela o melhor em seus empreendimentos futuros”, disse a Roma em uma breve declaração em seu site.

A mídia italiana disse que a polícia estava avaliando se Souloukou precisava de segurança reforçada depois que uma faixa ameaçadora apareceu no campo de treinamento do clube.

O advogado esportivo grego foi o responsável pela fúria dos fãs pela demissão do craque do clube De Rossi, após uma sequência sem vitórias nas quatro primeiras partidas da Roma na Série A da temporada.

De Rossi, que passou quase duas décadas na Roma como jogador, assumiu como técnico principal em janeiro, após José Mourinho ser demitido. Ele foi substituído pelo ex-técnico do Torino, Ivan Juric, que estará no comando quando a Roma receber a Udinese no domingo.

Souloukou foi contratada em abril de 2023 pela família americana Friedkin, dona da Roma. Ela foi anteriormente a presidente-executiva do clube grego Olympiacos.