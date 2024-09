CEO do Snapchat, Evan Spiegel, Miranda Kerr vende Brentwood House por US$ 16 milhões

CEO do Snapchat Evan Spiegel e sua esposa Miranda Kerr deve estar nas nuvens – alguém acabou de comprar seu apartamento épico em Los Angeles por US $ 16 milhões de cair o queixo!

O casal listou originalmente sua mansão em Brentwood em março por US$ 19,95 milhões, depois reduziu para US$ 17,75 milhões em julho antes de fechar o negócio com uma venda final um pouco menor. Ainda assim, eles estão obtendo um bom lucro desde que conquistaram o local por US$ 12 milhões em 2016.