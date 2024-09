Chael Sonnen declara Sean O’Malley ‘maior estrela’ no MMA sobre Conor McGregor

Chael Sonnen fala sobre quem é a principal atração do UFC atualmente.

E não é Conor McGregor.

Em agosto de 2023, em uma sessão de perguntas e respostas antes do evento principal do UFC 292, com Aljamain Sterling defendendo seu título peso galo contra Sean O’Malley, Sonnen elogiou O’Malley por ter o “fator” e o chamou de “uma estrela em ascensão”. O’Malley derrotou Sterling por nocaute para se tornar campeão do UFC e, um ano depois, Sonnen acredita que houve oficialmente uma mudança de guarda no que diz respeito a quem atrai mais atenção no MMA.

“O’Malley é a maior estrela do nosso esporte agora”, disse Sonnen em seu canal do YouTube. “E ‘Red Panty Night’ ainda é real. Conor não está no esporte, ele nem tem licença. Conor não poderia entrar e lutar hoje à noite se quisesse. Estou apenas compartilhando com você, que está no esporte, é uma dessas coisas. Conor não tem mais direito a este esporte agora do que [Georges] St-Pierre ou Khabib [Nurmagomedov]. Na verdade, St-Pierre e Khabib compareceram a mais UFCs no último ano do que Conor.”

McGregor tem sido há muito tempo a resposta de fato sobre quem é o lutador mais famoso do MMA e, com toda a probabilidade, da próxima vez que ele pisar no octógono, ele será ouro de bilheteria para o UFC, como de costume. No entanto, “The Notorious” não compete desde que sofreu uma perna quebrada no UFC 264 em julho de 2021, e uma luta adiada com o rival Michael Chandler permanece no limbo.

Sonnen levantou o tópico do poder de estrela de O’Malley no contexto do campeão peso galo ter que lidar com maior escrutínio e responsabilidades da mídia antes de sua próxima defesa de título contra Merab Dvalishvili no UFC 306 em 14 de setembro. Ele se pergunta se O’Malley poderia ser potencialmente prejudicado pela abordagem pouco ortodoxa de Dvalishvili para a promoção de lutas.

“Eu digo isso porque quando você é O’Malley e está lá fora trabalhando em dobro e triplo tempo, você está se certificando de que está no evento principal por causa das coisas que está fazendo fora do octógono”, disse Sonnen. “E quem quer que seja colocado no banco do passageiro com você, independentemente do que tenha feito, não é por isso que está lá. Eles estão lá porque você está lá. Eles estão no evento principal porque você dirigiu para a frente da fila e há uma irritação, e não posso chamar isso de ressentimento, mas há uma irritação quando essa pessoa não está cumprindo sua parte do acordo, que é toda entrevista que eu faço, você faz. Eu faço cinco entrevistas às 6 da manhã, você faz cinco entrevistas às 6 da manhã

“Não funciona assim, não é assim que acontece, estou apenas compartilhando para você conforme você começa a ficar irritado, conforme o estresse começa a aparecer, conforme a luta começa a se aproximar, conforme você começa a perder aqueles quilos, e isso começa a ficar mais real, e você começa a perceber o risco que você tem e as distrações que surgiram por causa da pressão e das expectativas colocadas em você. Ah, a propósito, você nem é o favorito para vencer esta luta. Aquele cara é. ‘Aquele cara é o favorito para vencer esta luta e aquele cara parece estar um pouco mais concentrado e concentrado porque ele não está tendo algumas dessas outras distrações e ele não as está tendo porque ele não é bom em fazê-las, eu sou, e eles estão me perguntando primeiro, e eu continuo dizendo sim.’ E é uma dessas coisas que podem incomodá-lo.”

Embora O’Malley inicialmente tenha começado como um azarão para Dvalishvili, várias casas de apostas agora têm o confronto mais próximo de um pick ‘em.

O que mais surpreende Sonnen é que O’Malley não está sendo mais respeitado, especialmente após uma vitória por decisão desequilibrada sobre Marlon Vera no UFC 299, um resultado que Sonnen chama de “A melhor performance de qualquer lutador de 135 libras na história”.

Se O’Malley passar por Dvalishvili, ele provavelmente enfrentará outro perigoso competidor peso-galo no futuro, o invicto Umar Nurmagomedov. Sonnen se pergunta se a corrida de O’Malley está fadada a acabar em breve, embora ele tenha acrescentado que “Suga” criou o hábito de silenciar seus céticos.

“Eu sinto que O’Malley, como a maior estrela, que é o cara mais trabalhador fora da jaula que a divisão já viu, top 5 na história do esporte — ele pode ser o número 1 — ele é um top 5 na história dos caras mais trabalhadores fora da jaula”, disse Sonnen. “Para ele ter pousado este foguete nesta posição e quem quer que fique no banco do passageiro e agora você está me dizendo [the oddsmakers] acredita que ele tem duas vezes e meia mais chances de perder do que de ganhar e, mesmo que ganhe, ele atrai um cara com um estilo desastroso semelhante?

“Isso é muita coisa para um jovem assumir, mas parece ser exatamente onde O’Malley faz seu melhor trabalho. Parece ser, quando aquela casa está pegando fogo, e ele está bem no limite e as pessoas não estão acreditando nele e ele tem que ficar afiado e se ele não estiver afiado ele vai cair em uma cama de agulhas, parece ser onde Sean O’Malley faz seu melhor.”