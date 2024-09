Chandler Jones tentou ligar para Tom Brady durante um confronto com policiais em 23, programas de vídeo da polícia

Reproduzir conteúdo de vídeo





Novo vídeo policial, obtido por TMZ Esportesmostra que durante um confronto com policiais em 2023, Chandler Jones tentei me apossar Tom Brady – com a esperança de que o quarterback possa ajudar a dissipar uma situação tensa.

O encontro acalorado entre o ex-astro da NFL e o Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa aconteceu no ano passado, em novembro. 27 … depois que as autoridades tentaram levar Jones a um centro médico no Arizona após o recebimento de uma petição de saúde mental ordenada pelo tribunal.

Imagens de câmeras usadas no corpo dos policiais que responderam mostram que, inicialmente, eles tiveram dificuldade em fazer Jones sair de sua mansão no Arizona para falar com eles. Mas, quando eles conversaram com uma das conhecidas de Jones fora de casa – Chandler apareceu de sua garagem vestindo apenas calcinha.

Jones divagou com os policiais sobre a mulher em sua garagem por vários minutos – acusando seus cães de mordê-lo. Quando questionado se queria prestar queixa, ele recusou… e pouco tempo depois começou a soluçar.

Ele disse à polícia em meio às lágrimas que não queria que ela tivesse problemas – mas quando um policial tentou falar com ele sobre as preocupações que as pessoas tinham com seu bem-estar, seu comportamento mudou imediatamente.

Jones pode ser ouvido no vídeo dizendo ao policial: “dê o fora… dê o fora daqui”. O duas vezes All-Pro então recuou para dentro.

Minutos depois, Jones reapareceu… e sentou-se enquanto os policiais tentavam ver se ele iria consultar um médico de boa vontade. Jones disse que não – e então perguntou se poderia ligar para seu irmão, superastro do UFC Jon Jones.

Chandler não pareceu conseguir falar com Jon – e depois de mais alguns minutos de idas e vindas fora de sua residência … um policial disse a ele: “Sr. Jones, precisamos conversar sobre por que estamos aqui agora.”

Jones então tentou fugir e começou uma briga. Os policiais e Chandler lutaram no chão por alguns momentos, mas finalmente algemaram o ex-pass rusher e disseram que iriam levá-lo a um médico com base na ordem judicial que haviam recebido.

A certa altura, porém, Chandler perguntou se ele poderia ligar para alguém… e os policiais permitiram que ele usasse seu iPad. Chandler primeiro tentou ligar para Brady – seu ex-companheiro de equipe na Nova Inglaterra – mas parece que o QB não atendeu.

Chandler conseguiu tocar a buzina pouco tempo depois com um de seus representantes – e então os policiais explicaram que iriam levar Chandler embora. Quando Chandler disse mais uma vez que não queria ir ele evocou o nome de seu ex-técnico dos Raiders Josh McDanielsem sua resposta.

Depois de mais alguns minutos de idas e vindas, Chandler finalmente se levantou e caminhou com os policiais até uma viatura. De acordo com documentos policiais que obtivemos, ele foi transportado para um centro psiquiátrico próximo “sem maiores problemas”.

Chandler abordou anteriormente o incidente com um vídeo de parte do encontro em sua página do Instagram em dezembro de 2023.