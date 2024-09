Charles Leclerc diz que vitória da Ferrari em Monza é tão boa quanto a primeira

Charles Leclerc conquistou sua sétima vitória na carreira e a segunda do ano em Monza. Clive Rose/Getty Images

MONZA, Itália – Charles Leclerc nunca pensou que alcançaria as emoções intensas de sua primeira vitória com a Ferrari no Grande Prêmio da Itália, até fazê-lo novamente no domingo.

Leclerc e a Ferrari fizeram uma corrida magistralmente executada para derrotar as McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris na corrida em casa da equipe.

Foi a primeira vitória da Ferrari em casa desde a vitória de Leclerc em 2019.

“É uma sensação incrível”, disse Leclerc imediatamente após a corrida. “Na verdade, pensei que a primeira vez seria assim, e então a segunda vez, se houvesse uma segunda vez, não seria tão especial.

“Mas, meu Deus, as emoções nas últimas voltas, exatamente as mesmas, como em 2019, apenas assistindo a arquibancada dentro da pista. O que é complicado, mas sim, incrível! Quer dizer, Mônaco e Monza são as duas corridas que eu quero vencer todo ano.

“Obviamente, quero vencer o máximo de corridas possível e o campeonato mundial o mais rápido possível, mas essas são as duas corridas mais importantes da temporada e consegui vencê-las este ano. Então, é tão, tão especial.”

A vitória de Leclerc foi construída com base em uma estratégia de uma parada, enquanto a McLaren fez duas paradas.

Isso significou cuidar do segundo conjunto de pneus até o fim.

Nas voltas finais, enquanto Piastri e Norris o perseguiam, a multidão aplaudia cada vez mais alto cada vez que Leclerc avançava na reta de largada e chegada.

Leclerc admitiu que foi difícil manter o foco.

“Assim como em 2019, nas últimas três, quatro, cinco voltas foi bem difícil manter os olhos na pista e eu estava obviamente olhando um pouco para a arquibancada, eu podia ver que todo mundo estava de pé e isso foi muito bom de ver. Em 2019, lembro que minha mãe também estava na arquibancada porque eu não consegui ter um passe de paddock para ela.

“Este ano, ela realmente teve um passe de paddock, então é bom. Ela pôde assistir e vivenciar as duas coisas, uma vez na arquibancada e uma vez no paddock. Mas sim, é uma sensação muito especial. Eu também pude ver um pouco de fumaça vermelha em um ponto. Então eu sabia que todos estavam super animados, mas eu também sabia que tinha que terminar o trabalho e que tinha que continuar porque Oscar tinha um ritmo muito bom.

“Mas sim, nas últimas cinco, seis voltas, senti que tínhamos tudo. Os pneus estavam bons e pude ver que Oscar não era tão rápido para me pegar antes do fim da corrida se eu não estivesse cometendo erros.”