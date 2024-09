Charles Oliveira explica por que não julgará Michael Chandler por esperar 2 anos por Conor McGregor

Michael Chandler finalmente retornará ao octógono no final deste ano, e não será sua tão esperada luta com Conor McGregor. Em vez disso, ele enfrentará Charles Oliveira novamente em uma luta co-principal de cinco rounds no UFC 309 em 16 de novembro. O brasileiro não o criticará por ficar na lateral do campo esperando por “The Notorious”.

O UFC anunciou oficialmente Chandler e McGregor como O lutador final a temporada 31 treina de volta em fevereiro de 2023, um programa que só foi ao ar quase quatro meses depois. Avançando 16 meses, e vários planos cancelados no meio tempo, Chandler oficialmente não está mais lutando contra McGregor.

“É complicado porque não estamos no lugar dele e ninguém sabe o que foi negociado”, disse Oliveira em entrevista ao MMA Fighting. “Se ele esperou dois anos sem receber nada, então são dois anos de distância. Mas você acha que alguém esperaria [without getting paid]? Eles fizeram TUF, então ele definitivamente ganhou algum dinheiro lá. Ele recebeu o dinheiro do show quando Conor saiu [of UFC 303]? Então, na realidade, as pessoas falam e falam e falam, mas ninguém sabe qual é a realidade.

“Não estou aqui para criticar ninguém. Se ele esperou, é porque foi bom para ele. Espero que tenha sido bom para ele porque dois anos sem brigas é muito tempo e Chandler tem uma família para sustentar, e quando você tem uma família para sustentar, uma criança pequena, você tem que fazer as coisas acontecerem, então espero que tenha corrido bem para ele.”

Embora não critique Chandler por suas decisões, Oliveira provavelmente não teria feito o mesmo — principalmente sabendo o quanto ele ama competir e o quanto esse tempo longe pode afetar seu desempenho quando você retornar.

“Só posso falar por mim, e não sinto o momento da luta quando estou longe por tanto tempo”, disse Oliveira, que entrou no octógono pela última vez em abril de 2024, perdendo por decisão dividida para Arman Tsarukyan. “Gosto de manter o ritmo e competir, sabe? Claro, não fazer uma luta logo após a outra porque isso é MMA e estamos nos quebrando todos os dias, mas sinto que leva um tempo para me encontrar quando estou longe por muito tempo. Chandler não luta há dois anos, e não sei como ele está, se estava descansando ou não.”

Chandler provavelmente fez mais de um camp completo se preparando especificamente para McGregor depois de ver a luta adiada várias vezes, e Oliveira tem um estilo de luta diferente. A dupla lutou por um título vago no UFC 262 em 2021, e Oliveira foi derrubado antes de voltar e finalizar Chandler com socos no início do segundo round.

“Ele ainda é um cara explosivo que anda para frente”, disse Oliveira sobre Chandler. “Sabemos que temos que manter o foco como estivemos nas minhas últimas lutas, não nos preocupando com o que meu oponente pode trazer para o octógono e mais com o que eu posso trazer. Assistiremos à nossa última luta, e a dele mais recente, para que possamos impor o ritmo e fazer o meu jogo e fazer uma grande luta. Como eu disse, ele é muito explosivo, muito perigoso e bate forte, então temos que planejar as coisas direito para chegar 100 por cento para a luta.”

Com Tsarukyan provavelmente em seguida para o ouro do UFC contra o campeão Islam Makhachev no início de 2025, Oliveira disse que espera se posicionar em linha com uma vitória sobre Chandler, mas sabe que uma luta com McGregor também pode estar no horizonte. Ele, no entanto, prefere abraçar uma chance de reconquistar o ouro do UFC do que lutar com “The Notorious” depois do UFC 309.

“Serei o próximo na fila se vencer McGregor? Se esse for o plano, então estou 100 por cento dentro. Mas se você disser: ‘Não, você tem que escolher um dos dois’, eu definitivamente vou atrás do título”, disse Oliveira. “Se eu tiver a oportunidade de lutar com Conor e ganharmos muito dinheiro, porque ele vende muito e eu também — e nós definitivamente iríamos arrebentar os telhados com esse pay-per-view —, sem mencionar o dinheiro da bolsa, e eu ainda for o próximo para o cinturão, eu definitivamente faria isso. Por que não?”

“[My managers Diego Lima and Jorge Patino] sei qual é meu plano, quero as lutas que me levem ao cinturão”, continuou. “Tenho postado muito esses dias, ‘esperando o chefe ligar’, e o UFC definitivamente vê isso. Diego e ‘Macaco’ vieram com a luta contra Chandler, e estou definitivamente muito mais perto do título com uma vitória sobre Chandler. Vou apenas manter o foco agora. Chandler é super duro e merece todo o respeito. Ele sabe o quanto eu o respeito e me importo com ele, então definitivamente será uma grande luta.”