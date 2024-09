Charlie Baker, da NCAA, insta o Congresso a agir em meio à ‘disfunção’ do NIL

O presidente da NCAA atacou “evidências de disfunção no ambiente NIL atual”, ao mesmo tempo em que reiterou seu desejo de ver o Congresso criar diretrizes nacionais para moldar os chamados acordos de endosso de nome, imagem e semelhança que estão remodelando os esportes universitários.

A postagem de Charlie Baker nas redes sociais veio na sexta-feira, encerrando uma semana em que o quarterback do UNLV, Matthew Sluka, ganhou as manchetes ao encerrar abruptamente sua temporada. Seu agente explicou que Sluka tomou a decisão depois de não receber US$ 100.000 por um acordo NIL prometido por um assistente técnico quando o quarterback concordou em se transferir para os Rebels no inverno passado.

Baker não mencionou o assunto Sluka diretamente em sua postagem, mas fez referência a “promessas feitas, mas não cumpridas”.

“Continuamos a ver evidências de disfunção no ambiente NIL atual, incluindo exemplos de promessas feitas, mas não cumpridas, aos estudantes-atletas”, disse Baker.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Ele apontou um modelo de contrato que a NCAA fornece aos atletas que inclui o que ele chama de “termos justos e recomendados”. Mas a NCAA, um perdedor constante nos tribunais nos últimos anos na questão dos pagamentos dos jogadores, não tem autoridade para obrigar os atletas a seguirem os seus padrões.

Na quinta-feira, os advogados apresentaram uma proposta de acordo reformulada em uma ação judicial que canalizaria US$ 2,78 bilhões para jogadores atuais e antigos como parte de um novo acordo de divisão de receitas entre escolas e atletas. A NCAA é ré nesse processo, e o acordo também restringe sua supervisão em muitos negócios da NIL.

Os termos do acordo devem durar 10 anos, embora outros fatores, como a possível tentativa de sindicalização dos jogadores e a legislação estadual ou federal, terão um impacto sobre o futuro do cenário universitário.

“Continuamos a defender que o Congresso crie directrizes nacionais NIL que protegerão os estudantes-atletas da exploração, incluindo a utilização de contratos padrão”, escreveu Baker no final da sua publicação.