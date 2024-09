Charlie Blackmon, jogador vitalício dos Rockies, se aposentará no final da temporada

DENVER — O quatro vezes All-Star Charlie Blackmon se aposentará no final da temporada depois de passar toda a sua carreira na liga principal com o Colorado Rockies.

O outfielder conhecido por sua barba espessa anunciou sua decisão na segunda-feira. Os Rockies celebrarão Blackmon durante sua última partida em casa esta semana e farão uma homenagem a ele antes do final da temporada no domingo contra o Los Angeles Dodgers.

Blackmon passou 14 temporadas com o time e é o líder de todos os tempos da franquia em triplos (67). Ele também é o segundo em jogos disputados (1.618), corridas marcadas (991), rebatidas (1.797), duplas (333), rebatidas extras (626) e bases totais (2.942). Blackmon ganhou um título de rebatidas da National League em 2017 com uma média de .331.

Em uma publicação no Instagram, Blackmon escreveu: “Quando criança, você joga porque ama, como se nada mais importasse. Eu ainda jogo desse jeito, mas não me sinto mais criança. Minha perspectiva mudou. Fui abençoado por chamar a cidade de Denver e o Colorado Rockies de meu lar no beisebol durante toda a minha carreira. Sou grato pelo apoio desta organização, meus companheiros de equipe e, acima de tudo, os fãs do Rockies. É com um coração agradecido e uma carreira de memórias que escolho um novo caminho.”

Blackmon foi levado pelos Rockies na segunda rodada do draft de jogadores de primeiro ano de 2008, vindo da Georgia Tech. Ele fez sua estreia na liga principal em 7 de junho de 2011, contra San Diego.

Blackmon, de 38 anos, tem uma média de .292 com 226 home runs e 148 bases roubadas indo para seus últimos jogos. Ele também foi um Silver Slugger duas vezes.

“Quando Charlie me contou sobre seus planos de se aposentar, fiquei um pouco emocionado, como tenho certeza de que muitos fãs ficarão quando virem a notícia de que um dos maiores Rockies de todos os tempos não entrará mais em campo”, disse o proprietário do Rockies, Dick Monfort, em um comunicado. “A paixão e dedicação de Charlie ao jogo de beisebol, a esta organização e aos nossos grandes fãs estavam em exibição todos os dias e não posso agradecê-lo o suficiente por colocar seu coração em cada jogo e em cada rebatida ao longo de seus 14 anos aqui. Charlie é um Rockie até a medula.”

Blackmon encerrou sua postagem no Instagram escrevendo: “Vou pular essa cerca, deixar a fera em conserva e abraçar a próxima fase da minha vida.”