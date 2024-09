Chase Briscoe vence em Darlington e garante vaga nos playoffs da NASCAR

DARLINGTON, SC — Chase Briscoe sabia que carregava todo o peso de todos na Stewart-Haas Racing nas voltas finais na noite de domingo em Darlington Raceway. E ele não poderia estar mais feliz.

“Sinto que corro melhor sob pressão pesada”, disse Briscoe. “Adoro o momento de pressão pesada do jogo 7.”

Ele fez uma ultrapassagem dramática, com três de largura, no final da corrida e segurou a posição para vencer a Southern 500 e se classificar para os playoffs, dando à Stewart-Haas Racing uma última chance de aumentar seu legado no campeonato antes de fechar após a temporada.

Briscoe e sua equipe vão para a pós-temporada aproveitando a pressão dos últimos dias do programa que conquistou títulos da NASCAR com Tony Stewart em 2011 e Kevin Harvick em 2014.

Briscoe recebeu uma ligação de Stewart, seu dono, e os motoristas foram até ele para parabenizá-lo pela vitória.

Escolhas do editor

Briscoe assumiu a liderança com um passe de três polegadas sobre Kyle Larson e Ross Chastain, e depois superou o bicampeão da série Kyle Busch no final.

Briscoe abriu vantagem na relargada final com 17 voltas e segurou Busch, que, assim como Briscoe, precisava de uma vitória para chegar à pós-temporada.

“Acabamos de ganhar a Southern 500!”, disse Briscoe emocionado no rádio do carro.

Briscoe está preparado para mais marcos com a Stewart-Haas.

“Sim, esse grupo, no dia em que descobrimos que o time não existiria mais, fomos até o quadro de lojas, olhamos um para o outro e dissemos: ‘Estamos nisso até o fim'”, disse Briscoe. “Eu estava dizendo a semana toda: ‘Temos uma bala sobrando na câmara’. Essa bala atingiu.”

Os pilotos da Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs e Martin Truex Jr., ficaram com as duas últimas vagas na pós-temporada por pontos, enquanto Bubba Wallace e Chastain, ambos a 27 pontos da linha de corte quando a corrida começou, ficaram para trás.

O movimento dramático de Briscoe estragou outra corrida dominante de Darlington por Kyle Larson, que liderou 263 voltas, mas não foi o mesmo depois de ser ultrapassado pelo vencedor. Larson estava tentando ultrapassar Tyler Reddick pelo título de pontos da temporada regular — e os 15 pontos de bônus que o líder recebe — mas ficou um ponto a menos.

Christopher Bell ficou em terceiro, seguido por Larson, Chastain, Denny Hamlin, Joey Logano, Corey LaJoie e Reddick.

Truex, correndo sua última temporada antes da aposentadoria, só precisava de uma corrida sólida e sem problemas na pista “Too Tough To Tame” para avançar. Em vez disso, ele deixou seu destino nas mãos de outros quando bateu na volta 3 quando seu carro derrapou e atingiu o atual campeão da NASCAR, Ryan Blaney.

Mas após a vitória de Larson na segunda etapa — ele também venceu a primeira etapa — a NASCAR anunciou que Truex havia garantido uma vaga no grid de 16 pilotos do playoff.

Bubba Wallace entrou no fim de semana como o primeiro homem a sair dos playoffs e recebeu um impulso quando conquistou sua primeira pole em Darlington no sábado. Mas com o coproprietário da 23XI, Michael Jordan, em seu box para assistir, Wallace se envolveu em um acidente de seis carros a 24 voltas do final.

Jordan, usando um fone de ouvido e observando atentamente, levantou as mãos e abaixou a cabeça quando viu Wallace envolvido no acidente.

“Não foi bom o suficiente para o 16º lugar este ano, odeio isso”, disse Wallace. “É uma pena dizer isso, mas não foi por falta de esforço.”

Busch ficou aquém pela segunda semana consecutiva, perdendo para outro piloto sem vitórias nesta temporada. Ele foi derrotado por Harrison Burton na semana passada em Daytona.

“Odeio isso para nossos rapazes”, disse Busch, que ganhou títulos em 2015 e 2019. “Algo para construir e melhorar. Nós simplesmente perdemos muito no começo do ano, na parte do meio do ano, para estarmos nessa posição, de fora olhando para dentro.”

Corrida de Reddick Tyler Reddick superou uma doença estomacal enquanto segurava Larson para vencer a temporada regular. Ele disse que seu filho estava doente na semana passada em Daytona e, como a maioria dos pais sabe, isso deixou Reddick suscetível a ficar doente.

Reddick sentiu que estava chegando ao meio-dia de sexta-feira e pensou que tinha melhorado mais cedo no domingo. Então, veio com força total quando a corrida começou. Reddick agradeceu à sua equipe, que o manteve medicado e hidratado para passar por isso.

“Em um ponto, eu estava apenas esperando vomitar em mim mesmo”, ele disse. “Felizmente, eles impediram que isso acontecesse.”

Campo de playoff

Reddick venceu o título da temporada regular, com Larson em segundo. O resto do campo do playoff: Chase Elliott, seguido por Bell, William Byron, Blaney, Hamlin, Brad Keselowski, Logano, Austin Cindric, Daniel Suarez, Alex Bowman, Briscoe, Gibbs e Truex.

A primeira rodada começa em Atlanta, depois vai para Watkins Glen e Bristol antes que o grupo seja reduzido para 12.

Homenagem a Cale

Cale Yarborough, o piloto do Hall da Fama que morreu aos 84 anos na véspera de Ano Novo, foi lembrado na pista de sua cidade natal enquanto Dale Jarrett dirigia o Oldsmobile Cutlass 1977 que Yarborough usou para ganhar seu terceiro título consecutivo da Cup Series em 1978 durante voltas de ritmo. Yarborough venceu cinco das corridas da joia da coroa do fim de semana do Dia do Trabalho, ficando atrás das seis de Jeff Gordon, em Darlington, depois de crescer lá a alguns quilômetros de distância.

A seguir

Os playoffs começam na próxima semana em Atlanta, no domingo, com a primeira rodada continuando em Watkins Glen e Bristol nas duas semanas seguintes.