Chatri Sityodtong do ONE divulga declaração após Mikey Musumeci ser hospitalizado durante corte de peso

Mikey Musumeci não é mais o campeão de grappling peso mosca do ONE Championship após perder o peso para uma luta com Bebeto Oliveira no evento ONE 168 de sexta-feira em Denver. Musumeci revelou no sábado que foi hospitalizado com pneumomediastino.

Musumeci estava originalmente programado para enfrentar Kade Ruotolo em uma disputa de 170 libras, mas Ruotolo anunciou sua retirada menos de uma semana antes do show devido a uma lesão. A ONE então anunciou que Musumeci defenderia seu título peso mosca dias depois, reduzindo para 135 libras.

Musumeci perdeu peso e foi reprovado no teste de hidratação para o ONE 168, e perdeu o título.

“Estou no hospital desde o início desta manhã”, Musumeci postou nas redes sociais no sábado. “Tenho pneumomediastino, o que significa que tive um rompimento no pulmão na quarta-feira, acredito, quando estava cortando peso fazendo Rickson [Gracie] respiração diafragmática — não sabia que isso era possível — e o ar entrou no meu peito e depois no meu pescoço. Esta é uma condição de risco de vida, e se eu tivesse competido, eu poderia ter morrido, o médico me disse. Então, primeiro eu estava chateado, agora estou cheio de gratidão por estar vivo e por não ter continuado forçando. Deus me protegeu.”

A ONE enfrentou críticas por sua decisão de destituir Musumeci por falta de peso para uma luta de 135 libras, com aviso prévio de dias após se preparar para uma disputa de 170 libras, e o CEO da ONE, Chatri Sityodtong, divulgou uma declaração ao MMA Fighting revelando que foi decisão de Musumeci perder esse peso após a desistência de Ruotolo.

“Após os eventos recentes, sentimos que é necessário fornecer contexto adicional sobre a retirada de Mikey Musumeci do card ONE 168: Denver”, declarou Sityodtong. “Mikey foi obviamente colocado em uma situação difícil quando Kade Ruotolo se retirou devido a uma lesão. Quando isso aconteceu, trabalhamos em estreita colaboração com ele e sua equipe em um novo oponente. Competir no peso mosca foi algo que ele pessoalmente solicitou, pois se sentia confiante de que poderia atingir o limite hidratado de 135 libras para uma defesa de título mundial. Isso não é algo que o pressionamos a fazer em cima da hora ou que jamais exigiríamos de um atleta do ONE, dado o quanto priorizamos a segurança do lutador.

“Depois que Mikey falhou nos testes de peso e hidratação na quinta-feira, ele solicitou uma disputa de grappling de submissão em peso aberto contra Bebeto Oliveira, e continuamos a trabalhar com ele para tentar mantê-lo no card. Ele finalmente sentiu que era do seu melhor interesse se retirar da disputa, e estamos honrando isso.”

O ONE Championship ainda não anunciou quem irá competir pelo título vago de luta agarrada na categoria peso mosca.