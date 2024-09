Chatri Sityodtong provoca possível anúncio de Demetrious Johnson no ONE 168

Demetrious Johnson está pronto para tomar uma decisão definitiva sobre o futuro de sua carreira de lutador?

Nos últimos 16 meses, o atual campeão peso-mosca do ONE Championship tem pensado em se aposentar ou possivelmente voltar para mais uma luta, mas ele não disse com certeza o que vai acontecer. O foco principal de Johnson ultimamente tem sido competir em torneios de jiu-jitsu brasileiro, construir seu canal no YouTube e continuar a expandir seus negócios fora do esporte.

Ele disse recentemente que não estava “oficialmente aposentado”, mas admitiu que o MMA “não está em minha mente agora”.

O CEO da ONE, Chatri Sityodtong, não pode dizer com certeza o que Johnson está planejando, mas ele apoia qualquer decisão que o veterano de 38 anos tome.

“Falei com DJ há nove meses, seis meses e um mês e eu disse ei, a bola está na sua quadra”, disse Sityodtong ao MMA Fighting. “O que você quiser fazer, nós apoiaremos. Nove meses atrás, ele me ligou ‘ei Chatri, eu quero tentar uma chance no jiu-jitsu de kimono, eu quero tentar competir no Worlds Masters faixa-marrom.’ Ele obviamente ganhou aquele campeonato mundial. Ele competiu no Masters faixa-preta no último final de semana e chegou às quartas de final, o que é inacreditável.

“Quero dizer, pense no currículo dele como artista marcial. Ele é um striker de elite, um lutador de elite, um competidor de jiu-jitsu de elite e, obviamente, o GOAT das artes marciais mistas. Mas ele tem 38 anos e literalmente não faz sparring há 18 meses. Não estou pressionando nem nada, mas a bola está na quadra dele. DJ está em Denver. Então, vamos ver o que ele diz.”

Na sexta-feira, o ONE Championship chega a Denver para o ONE 168, que é o terceiro card da promoção sediada em Cingapura nos Estados Unidos, com um quarto planejado para Atlanta em novembro.

Espera-se que Johnson compareça ao evento como convidado especial e Sityodtong brincou que talvez o ex-campeão do UFC fale sobre seu futuro durante o show.

“Acho que DJ está em Denver por um motivo”, disse Sityodtong. “Acho que as pessoas têm que perguntar a ele por que ele está em Denver. Talvez DJ vá anunciar a maior luta de todos os tempos ou talvez ele vá se aposentar. Não sei, mas vamos ver.”

Johnson afirmou que, para voltar a lutar, ele teria que ser atraído pela oportunidade certa.

Considerando a longa lista de conquistas que Johnson já tem em seu currículo, Sityodtong entende por que “Mighty Mouse” não está realmente interessado em enfrentar o próximo na fila pelo título dos moscas.

É por isso que Sityodtong acredita que tudo se resume a encontrar um oponente específico que desperte o interesse de Johnson o suficiente para que ele lute novamente.

“Tem que ser uma luta muito, muito grande que mova a agulha”, disse Sityodtong. “Não acho que ele poderia simplesmente aceitar uma luta normal, uma defesa de título normal. Teria que ser algo muito especial. Algo único.

“Algo como a luta de regras especiais que ele fez com Rodtang [Jitmuangno]algo louco assim, que lhe daria adrenalina, arrepios e o deixaria pronto para ir.”

Por outro lado, Sityodtong não pode discutir com Johnson se ele finalmente decidir encerrar a carreira e se aposentar com o currículo recorde que ele já construiu desde sua estreia em 2006.

Johnson continua sendo o campeão com o maior tempo de reinado em qualquer divisão do UFC, com 11 defesas de título consecutivas, e isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata de suas conquistas.

Ele também conquistou o título do Grand Prix dos Pesos Moscas do ONE e então se tornou campeão dos pesos moscas do ONE com um nocaute impressionante sobre Adriano Moraes para vingar sua própria derrota para o brasileiro no ano anterior. Johnson fez quase tudo o que sempre quis, então Sityodtong entende se ele só quer pendurar as luvas para sempre.

“A questão é que ele esteve lá, fez isso”, disse Sityodtong. “Nas duas maiores organizações do mundo, ele esteve lá, fez isso. Ele conquistou a montanha do UFC e conquistou a montanha do ONE. A única pessoa a fazer isso, o que é simplesmente incrível.

“Ele é quase como aqueles velhos guerreiros Ronin que viajariam o mundo lutando contra qualquer um para provar que são os melhores. Ele é muito especial. Todos nós sabemos que DJ é muito especial.”