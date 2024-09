Chefe do Inter Miami Martino culpa árbitro após empate com NYCFC

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, afirmou que a partida contra o New York City FC no Yankee Stadium “faltou um bom árbitro” após uma disputa acirrada que resultou em um empate por 1 a 1 no Yankee Stadium no sábado.

Os jogadores do Inter Miami ganharam cinco dos nove cartões amarelos durante o jogo, enquanto um técnico assistente do Miami recebeu um cartão vermelho instantâneo e foi expulso do banco no segundo tempo. Noah Allen e Federico Redondo perderão consequentemente a próxima partida do time contra o Charlotte FC em 28 de setembro devido ao acúmulo de cartões amarelos.

“Não faltou nada ao time, mas faltou um bom árbitro na partida”, disse Martino em entrevista coletiva após o jogo.

Martino ficou particularmente irritado com o árbitro Jon Freemon por não marcar uma falta quando o zagueiro do Inter Miami Yannick Bright caiu na área antes do meio-campista do NYCFC James Sands marcar de cabeça o gol de empate no último minuto.

“Fizemos um bom jogo, deveríamos ter vencido”, ele acrescentou. “Se o árbitro tivesse marcado a falta cometida contra Yannick Bright, teríamos vencido o jogo por 1 a 0.”

Miami (19-4-7) não entrou no placar até o minuto 75, quando Leo Campana, uma entrada tardia no jogo, finalizou uma jogada iniciada por Lionel Messi. Messi carregou a bola para frente antes de encontrar Jordi Alba à sua esquerda correndo para dentro da área e ele tocou para um Campana completamente aberto.

O New York (11-11-8) conseguiu um escanteio no quinto minuto dos acréscimos e Santiago Rodríguez fez um passe perfeito para a área, onde Sands estava livre na linha de seis jardas para cabecear a bola para dentro do primeiro poste.

O jogo atraiu 44.738 para o Yankee Stadium, o segundo maior total na história do NYCFC. Os dois clubes jogaram para empatar por 1 a 1 em Miami em 30 de março.

Apesar dos empates consecutivos contra Atlanta United e New York City, o Inter Miami continua liderando a classificação da Conferência Leste e do Supporters’ Shield com 64 pontos em 30 jogos.

Os Herons precisam registrar oito pontos nas últimas quatro partidas para garantir o Supporters’ Shield, e 10 pontos para quebrar o recorde da Major League Soccer de mais pontos ganhos durante uma única temporada. O New England Revolution atualmente detém o recorde da liga após conseguir 73 pontos em 2021.

O Inter Miami volta à ação no próximo sábado, quando recebe o Charlotte FC no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.