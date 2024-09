Chegadas da Semana 3 da NFL: Sauce Gardner dá o tom

A terceira semana da temporada da NFL chegou oficialmente, e as estrelas ainda estão chamando a atenção com suas chegadas.

Alguns jogadores chegam ao estádio confortavelmente vestindo o uniforme do time, mas a maioria usa algumas de suas roupas mais estilosas, que refletem suas personalidades fora — e às vezes dentro — do campo.

No “Thursday Night Football”, o cornerback do New York Jets, Sauce Gardner, usou uma roupa de couro preta ao cumprimentar os fãs antes da partida de seu time contra o New England Patriots.

Aqui estão algumas das chegadas mais elegantes da Semana 3 da NFL.

