Chelsea 1-0 Bournemouth (14 de setembro de 2024) Análise do jogo

O substituto do Chelsea, Christopher Nkunku, marcou aos 86 minutos para garantir uma vitória de 1 a 0 sobre o Bournemouth em um jogo marcado por um recorde da Premier League de 14 cartões amarelos no sábado.

O Bournemouth acertou a trave duas vezes e Evanilson teve um pênalti defendido por Robert Sánchez no primeiro tempo.

Mas o Chelsea terminou o jogo com força e Nkunku, que entrou aos 79 minutos, marcou de curta distância e garantiu a segunda vitória fora de casa para o time londrino.

O Chelsea subiu para o sétimo lugar com sete pontos em quatro jogos, enquanto o Bournemouth está em 11º com cinco pontos.

Christopher Nkunku saiu do banco para vencer o jogo pelo Chelsea. Michael Steele/Getty Images

Embora a equipe de Enzo Maresca não tenha tido uma atuação totalmente convincente, que teve sorte no primeiro tempo, houve muitos pontos positivos a serem tirados da costa sul.

Eles encerraram uma sequência de 17 jogos fora de casa na Premier League sem sofrer gols, deram a estreia ao emprestado Jadon Sancho, que impressionou como substituto no segundo tempo e mostrou muita resiliência.

“Primeiro tempo nós lutamos, no segundo tempo fomos milhas melhores”, disse Maresca. “Nós não ganhamos muitas bolas no primeiro tempo e você precisa disso neste tipo de estádio contra este time.”

O Bournemouth, no entanto, pagou caro por não aproveitar suas chances.

“Tivemos mais de tudo, mais chutes, mais escanteios, mas no final o que realmente importa é marcar e eles fizeram isso no final”, disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola.

Um jogo cheio de chances e faltas insignificantes parecia caminhar para um improvável impasse até que Sancho, emprestado pelo Manchester United, cruzou para Nkunku, que mostrou grande força para girar rapidamente e chutar com o pé para vencer o goleiro Mark Travers.

O papel de Sancho no gol coroou uma estreia chamativa para o ponta que conquistou o vice-campeonato na final da Liga dos Campeões enquanto estava emprestado ao Borussia Dortmund na temporada passada.

“Jadon é um jogador muito bom e pode nos ajudar”, disse Maresca. “Agora, todo esse barulho ao redor dele, eu não me importo. Com a gente ele é muito educado, treinando bem com e sem a bola.”

O Bournemouth levou a melhor no primeiro tempo, com Marcus Tavernier chutando de longa distância no travessão aos quatro minutos.

Travers negou o gol de Nicolas Jackson no outro lado, mas o Bournemouth parecia pronto para sair na frente quando o brasileiro Evanilson foi derrubado pelo goleiro do Chelsea Sanchez aos 36 minutos.

Sanchez se recuperou e interpretou bem a cobrança de pênalti de Evanilson para manter seu time empatado.

O Chelsea colocou Sancho no lugar de Pedro Neto no segundo tempo e ele mostrou lampejos de sua melhor forma.

Mas o Bournemouth ainda parecia mais propenso a marcar, com Sanchez defendendo o chute de Justin Kluivert antes de Ryan Christie ver seu chute de lado acertar a trave.

O Chelsea resistiu à tempestade e Nkunku mandou os torcedores visitantes para casa felizes.

Enquanto o cartão amarelo do árbitro Anthony Taylor teve uma noite movimentada, a maioria dos cartões foram por faltas mesquinhas ou por jogadores respondendo mal ao oficial. Oito jogadores do Chelsea foram advertidos no total.

“Não é um problema para mim com essa quantidade de cartões amarelos. É o que é. Às vezes o jogo exige a maneira como você tem que se comportar”, disse Maresca.