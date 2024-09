Chelsea 1-1 Crystal Palace (1 de setembro de 2024) Análise do jogo

Um gol de empate de Eberechi Eze no segundo tempo deu ao Crystal Palace seu primeiro ponto na temporada da Premier League, garantindo um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Chelsea no domingo, se recuperando de um começo ruim para ficar com uma parte dos pontos após um segundo tempo muito melhor.

O time da casa abriu o placar aos 25 minutos, depois que o zagueiro do Palace, Marc Guehi, fez uma investida imprudente e perdeu a bola, e as fragilidades defensivas dos visitantes foram rapidamente expostas mais uma vez.

O ponta Noni Madueke avançou pela direita antes de encontrar Cole Palmer, e seu passe hábil encontrou Nicolas Jackson avançando pelo centro para marcar com facilidade de curta distância e colocar o Palace em desvantagem.

Depois de sofrer derrotas consecutivas em seus jogos de abertura da temporada contra West Ham United e Brentford e começar mal em Stamford Bridge, os Eagles finalmente conseguiram se recuperar após o intervalo.

O influente Palmer quase marcou em uma cobrança de falta direta antes que o Palace encontrasse seu ímpeto e Eze empatasse aos 53 minutos, pegando o rebote do chute bloqueado de Cheick Doucoure e chutando a bola lindamente para dentro da rede de fora da área.

Ambos os times continuaram buscando a vitória, com Levi Colwill chegando perto do gol do Chelsea e Daichi Kamada, do Palace, forçando uma bela defesa quando o cronômetro se aproximava dos 90 minutos.

Eze teve um chute da entrada da área bloqueado quando seu time parecia cansado nos acréscimos, e Jackson teve duas grandes oportunidades de marcar o gol da vitória para os Blues.

Primeiro, ele chutou na rede lateral à direita do gol de Dean Henderson e, um minuto depois, foi lançado atrás da defesa, mas o goleiro do Palace saiu rapidamente da linha para afastar o perigo.

Apesar de pouco mais de oito minutos de acréscimos, nenhum dos lados conseguiu marcar outro gol e o jogo terminou empatado.