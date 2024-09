Chelsea 7-0 Crystal Palace (27 de setembro de 2024) Análise do jogo

A internacional norte-americana Catarina Macario marcou no seu regresso ao Chelsea, na vitória por 7-0 sobre o recém-promovido Crystal Palace, numa exibição implacável em Selhurst Park.

O Palace enfrentou seu desafio mais formidável na Superliga Feminina (WSL), enfrentando o atual campeão Chelsea em seu primeiro jogo em casa na primeira divisão.

E o Chelsea explorou a disparidade entre as duas equipas, rumo à vitória no sul de Londres. Seis artilheiros diferentes estavam na súmula, incluindo Macario, que estava retornando ao campo depois que uma lesão no joelho a excluiu da campanha olímpica da medalha de ouro do USWNT.

“[It’s] é sempre bom ter alguns jogadores de volta, especialmente Catarina com sua qualidade”, disse a técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, aos repórteres. “Ela é uma jogadora de alto nível, muito talentosa e todos sabem o que ela pode trazer para o time.

“Acho que esta noite não se tratou apenas de um jogador, mas mais do desempenho da equipe. Acho que quando você olha para o desempenho da equipe, é sempre importante. na equipe.”

Durante grande parte do primeiro tempo, o Chelsea não teve vantagem clínica, incapaz de converter nenhum dos 11 chutes, até que Aggie Beever-Jones abriu o placar para os visitantes aos 38 minutos, contra a corrente do jogo.

Catarina Macário voltou a marcar golos pelo Chelsea. Imagens de Zac Goodwin/PA via Getty Images

O Palace estava com dificuldades na defesa, parecendo instável e sem comunicação forte, muitas vezes deixando-se vulnerável ao ataque do Chelsea.

Foi uma história semelhante para o ataque deles. Várias oportunidades foram desperdiçadas para os anfitriões assumirem a liderança e estiveram perto do empate, mas não conseguiram conquistar a forte defesa do Chelsea.

Lucy Bronze aumentou a vantagem do visitante aos dois minutos do segundo tempo com um chute de foguete da entrada da área. O gol marcou o primeiro gol do jogador de 32 anos desde que assinou pelo Chelsea e retornou à WSL.

Isso abriu as comportas para o Chelsea assumir o controle total da noite, marcando seis gols no segundo tempo em uma exibição desenfreada.

Lauren James aproveitou a jogada de preparação da suplente Mayra Ramírez, que preparou a jovem de 22 anos na perfeição para marcar de perto.

Quatro gols nos últimos 20 minutos da noite prejudicaram completamente as chances do Palace de garantir um ponto, com Guro Reiten marcando dois gols e Nathalie Björn cabeceando para casa após um escanteio bem trabalhado.

Macário marcou o sétimo gol no último minuto dos acréscimos para completar a atuação enfática dos visitantes. O avançado também foi vital na preparação para os dois golos anteriores.

“Sempre podemos pedir mais, sempre há espaço para melhorias, principalmente no primeiro tempo”, acrescentou Bompastor. “Acho que criamos algumas oportunidades, criamos algumas boas chances, só marcamos uma e acho que deveríamos ter marcado duas ou três.

“Quando você consegue ser clínico, isso mata o jogo. Essa é a mentalidade que temos que ter. Sei que meus jogadores se esforçam muito e não foi de propósito que eles não marcaram, é algo mental e precisamos ajude-os a ter essa confiança. Às vezes, quando você realmente quer marcar, você fica nervoso. Você tem que encontrar o equilíbrio entre dar confiança a eles e relaxar a parte mental.

A passagem de Palace na WSL até agora não tem sido fácil. Eles sofreram uma derrota por 4 a 0 no Tottenham Hotspur na semana passada para abrir sua conta na WSL. Enquanto isso, o Chelsea garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa na estreia do novo Bompastor na liga.

Os Blues descobriram o seu adversário na fase de grupos da UEFA Women’s Champions League no início da tarde. Eles enfrentarão os estreantes Celtic, FC Twente e Real Madrid, que também foram sorteados para o grupo na temporada passada.

Os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões começam em 18/19 de outubro, mas Bompastor enfrentará seus maiores testes como técnico do Chelsea na liga, enfrentando o Manchester United em 6 de outubro e o Arsenal em 12 de outubro, antes do início da campanha continental.