Cher e filho Elijah Blue concordam em negociar caso de tutela

Cher e seu filho Elias Azul Allman estão deixando seu pedido de tutela para trás, de acordo com vários relatórios.

De acordo com Pedra rolandoadvogado de Cher Gabrielle Vidal disse ao juiz que os dois lados se reuniram com mediadores fora do tribunal e resolveram o assunto em privado. O advogado de Allman, Steven K. Brumerteria dito ao tribunal que o acordo havia sido “definitivamente” acertado.