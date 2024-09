Chicago White Sox empata recorde da Liga Americana com sua 119ª derrota

SAN DIEGO — O Chicago White Sox empatou o recorde da Liga Americana com sua 119ª derrota na noite de sábado, quando Xander Bogaerts e Elias Diaz acertaram um home run de duas corridas cada para ajudar o San Diego Padres a vencer por 6 a 2 e se aproximar de uma vaga nos playoffs.

O White Sox (36-119) igualou a marca da Liga Americana definida pelo Detroit Tigers de 2003, que terminou 43-119. Mais uma derrota para Chicago em seus sete jogos finais igualaria o recorde pós-1900 de 120 derrotas do New York Mets de expansão de 1962, e mais duas estabeleceriam um recorde. O Cleveland Spiders de 1899 detém o recorde geral da liga principal de derrotas em 20-134.

Chris Flexen (2-15) permaneceu sem vitórias em suas últimas 23 partidas por um clube do White Sox que perdeu sua 20ª série consecutiva fora de casa. De acordo com a ESPN Research, Chicago, que agora está 9-48 desde o intervalo do All-Star, está a caminho de 124 derrotas.

“Eles têm jogado um bom beisebol nos últimos dias”, disse Bogaerts sobre Chicago. “Obviamente, queremos vencer todos os jogos por uma grande margem, mas esses caras estão dando duro. Eles estão tentando estragar tudo. Nada tem sido fácil para nós nos últimos dias. Tem sido bom poder lutar por isso um pouco mais do que as pessoas esperariam.”

David Peralta também fez um home run para San Diego (89-66), que manteve uma vantagem de dois jogos sobre o Arizona na disputa pela primeira vaga de wild card da Liga Nacional.

Os Padres reduziram seu número mágico para dois para garantir sua segunda vaga no playoff em três temporadas. Eles não receberam ajuda do Atlanta Braves ou do New York Mets, ambos os quais venceram no sábado.

Bogaerts deu aos Padres uma vantagem de 2-0 com seu arremesso para o campo esquerdo central sem eliminações no segundo inning contra Flexen. Foi o 11º home run de Bogaerts e veio com o novato Jackson Merrill a bordo em um single de abertura.

“É uma boa escalação”, disse o gerente do Chicago, Grady Sizemore, sobre os Padres. “Você comete erros no bastão, e eles podem te machucar.”

Peralta fez um home run com um eliminado no terceiro, seu oitavo. Merrill, considerado por alguns o favorito para o prêmio de Novato do Ano da NL, fez um single RBI no quinto.

Diaz acertou um tiro de duas corridas no oitavo contra o antigo reliever dos Padres, Enyel De Los Santos. Foi o sexto da temporada.

Lenyn Sosa rebateu um single RBI no sexto para o White Sox contra Martin Perez (5-5). Bryan Ramos conseguiu uma caminhada com as bases carregadas do apaziguador do Padres, Jason Adam, no oitavo.

Perez segurou Chicago com uma corrida e duas rebatidas em 5⅓ innings, eliminou seis e andou três. E Tanner Scott registrou cinco eliminações para sua 22ª defesa.

Flexen cedeu quatro corridas e oito rebatidas em cinco entradas, eliminou três e concedeu duas walks.

Com a história à espreita, o White Sox começará com o destro Sean Burke (1-0, ERA de 2,25) no domingo, enfrentando o destro Yu Darvish (6-3, 3,21) do Padres.

“Foi difícil conseguir rebatidas esta noite”, disse Sizemore. “Mas tivemos boas rebatidas.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.