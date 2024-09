Chicago White Sox usa inteligência para relatar derrotas recentes

Dizer que a temporada de 2024 da MLB não foi favorável ao Chicago White Sox seria um eufemismo.

Com um histórico de 36-120, Chicago está prestes a estabelecer o recorde de maior número de derrotas em uma temporada da MLB na era moderna — o Cleveland Spiders perdeu mais jogos em 1899 (134), de acordo com a ESPN Research.

O White Sox perdeu pelo menos quatro jogos seguidos 14 vezes nesta temporada, com destaque para uma sequência de 21 derrotas consecutivas que empatou o recorde da Liga Americana estabelecido pelo Baltimore Orioles em 1988. No entanto, o Chicago venceu seu próximo jogo, garantindo que não estava sozinho no lado errado da história.

Um número recorde de perdas pode ser exaustivo para os membros da organização em geral. O clube aprendeu a lidar com a temporada por meio do humor, e a equipe de mídia social do White Sox não é diferente.

Nas últimas semanas, à medida que as perdas continuaram a se acumular, a conta X de Chicago encontrou maneiras cômicas e criativas de relatar suas derrotas.

Dê uma olhada nos resultados finais do White Sox — ou na falta deles — desde a última terça-feira.

O narrador fornece uma atualização

Chicago teve um raro momento indo para um confronto com o Los Angeles Angels na semana passada. O White Sox conseguiu três vitórias consecutivas, empatando em sua segunda maior sequência de vitórias de toda a temporada.

Essa sequência não durou muito tempo. Os Angels derrotaram os White Sox por 5 a 0, marcando em cinco innings seguidos.

Com a sequência de vitórias interrompida, Chicago optou por se concentrar no que poderia ter sido.

Narrador: o White Sox não venceu 4 jogos seguidos 😑 — Chicago White Sox (@whitesox) 18 de setembro de 2024

Mantendo a simplicidade

Duas derrotas em entradas extras em 18 e 20 de setembro motivaram uma nova estratégia do administrador de mídia social.

Contra os Angels, o White Sox assumiu a liderança duas vezes em entradas extras, mas a cedeu nas duas vezes. Los Angeles acabou vencendo na décima terceira entrada, levando a uma postagem simples de Chicago que se tornou viral.

FINAL: o outro time marcou mais corridas que nós — Chicago White Sox (@whitesox) 18 de setembro de 2024

Foi mais ou menos o mesmo dois dias depois contra o San Diego Padres. Perdendo por 2 a 0, Lenyn Sosa acertou um home run que empatou o jogo no topo do nono inning. No entanto, um inning depois, Francisco Tatis Jr. acertou um duplo RBI para vencer o jogo.

O White Sox adotou uma estratégia igualmente breve ao relatar sua derrota por pouco.

FINAL: o número de corridas que marcamos não foi maior que o número de corridas que eles marcaram — Chicago White Sox (@whitesox) 21 de setembro de 2024

Promovendo o aplicativo MLB

As derrotas do Chicago continuaram em San Diego. O White Sox sofreu sua 119ª derrota, empatando um recorde da American League para o maior número de derrotas em uma temporada.

As postagens da conta X do Chicago diminuíram substancialmente durante este jogo. Normalmente, ela postava destaques ou estatísticas de arremessos. Desta vez, a conta postou apenas a escalação inicial e nada por cinco horas até o jogo terminar.

Em vez de publicar o placar final, o White Sox direcionou os fãs para o aplicativo da MLB.

FINAL: pode ser encontrado no aplicativo MLB — Chicago White Sox (@whitesox) 22 de setembro de 2024

Utilizando um meme popular

O Chicago empatou com o New York Mets de 1962 com sua 120ª derrota no domingo, outra derrota para o San Diego.

O White Sox postou destaques durante este jogo, incluindo home runs de Korey Lee e Miguel Vargas, além de uma sólida saída do arremessador Sean Burke. Mas, quando o inning chegou ao fim, foi uma sensação familiar para o clube de beisebol.

A equipe de mídia social decidiu usar um meme popular de um carro fazendo uma saída brusca da rampa de uma rodovia. Normalmente um meme com apenas uma placa de trânsito, o administrador de Chicago deu seu próprio toque, adicionando detalhes centrados em Chicago para relatar a perda.