Chiefs em modo desesperado: recontratou um antigo e controverso jogador para impulsionar o ataque de Mahomes

Kareem Caça está voltando para Kansas City, e está causando um burburinho. Com o running back titular Isiah Pacheco previsto para ficar afastado por várias semanas devido a uma fíbula fraturada, os Chiefs decidiram para contratar Hunt para seu time de treino.

Este movimento vem quase seis anos após Hunt ter sido dispensado pela equipe em 30 de novembro de 2018após um incidente controverso em que uma fita de vídeo o mostrou empurrando uma mulher para o chão e depois chutando-a. Embora as autoridades tenham se recusado a prosseguir com as acusações criminais depois que a mulher parou de cooperar, as consequências desse incidente levaram à saída de Hunt.

RB Isiah Pacheco do Chiefs dá aulas de futebol americano a Louis Rees-Zammit

Agora, os Chiefs esperam que Hunt possa se destacar e preencher o vazio deixado por Pacheco. Como novato em 2017, Hunt teve uma temporada estelar, ganhando o título de corrida com 1.327 jardas e ganhando uma indicação ao Pro Bowl. Seu sucesso inicial o tornou um favorito dos fãs, e seu retorno pode fornecer a profundidade necessária para um backfield que atualmente inclui o novato fullback Carson Steele e o running back Samaje Perineque se juntou ao time há apenas três semanas após ser dispensado pelo Denver Broncos.

Os Chiefs também estão administrando a ausência do veterano Clyde Edwards-Helaireque está na lista de doenças não relacionadas ao futebol e não poderá retornar até a semana 5. Com Pacheco previsto para ficar fora por pelo menos seis semanas, a pressão está sobre Hunt para contribuir significativamente.

“Não estamos procurando o velho Kareem Hunt que incendiou a liga,” disse uma fonte próxima ao time. Em vez disso, eles estão buscando uma presença veterana confiável que possa ajudar a estabilizar o jogo corrido durante esse período crítico.

Hunt intervém em meio à crise de lesões

O tempo de Hunt com o Cleveland Browns de 2019 até a última temporada o viu jogar em 64 jogos, acumulando 2.285 jardas de corrida e 3.342 jardas de scrimmage. Embora os Chiefs não estejam necessariamente esperando que ele repita esses números do início da carreira, eles estão contando em sua experiência e conjunto de habilidades para causar um impacto significativo.

Como insiders da NFL Network Ian Rapoport e Tom Pelissero observaramos Chiefs estão otimistas de que Hunt pode fornecer o apoio de que eles precisam desesperadamente enquanto Pacheco se recupera.

Neste novo capítulo, Hunt tem a chance de se redimir e provar que ainda pode ser um trunfo valioso para o time. Os Chiefs estão apostando em sua capacidade de preencher a lacuna e ajudá-los a navegar neste período desafiador.