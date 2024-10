Chiefs WR Rashee Rice temia ter rompido o ligamento cruzado anterior, dizem fontes

INGLEWOOD, Califórnia – Teme-se que Rashee Rice tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN, depois que o wide receiver do Kansas City Chiefs colidiu com o quarterback Patrick Mahomes durante a vitória de domingo por 17 a 10 contra o Los Angeles Chargers .

O técnico do Chiefs, Andy Reid, disse que Rice faria uma ressonância magnética na segunda-feira.

“Tenho certeza de que não são notícias tão boas quanto gostaríamos”, disse Reid depois que o Chiefs melhorou para 4-0.

A lesão de Rice é a última a abalar os Chiefs e suas esperanças de um ataque com muitos gols. Outro de seus wide receivers, Hollywood Brown, sofreu uma lesão esternoclavicular na primeira jogada da pré-temporada e ficará de fora na maior parte, senão durante toda esta temporada.

O running back Isiah Pacheco quebrou a perna na semana 2 e também está na reserva por lesão, embora possa retornar no final da temporada.

Rice sofreu a lesão após colidir com Mahomes enquanto tentava recuperar um fumble dos Chargers durante um retorno de interceptação. Ambos os joelhos de Rice sofreram impacto em sua colisão com Mahomes, e o joelho direito do recebedor pareceu hiperestender. Ele foi ajudado a sair do campo e teve seu joelho examinado pela equipe médica na linha lateral antes de ser levado para o vestiário em um carrinho.

Rice entrou na Semana 4 liderando a liga em recepções com 24 e em segundo em jardas com 288.

Em sua ausência, os Chiefs receberam grandes contribuições do tight end Travis Kelce, do running back Kareem Hunt e do wide receiver Xavier Worthy.

Kelce fez seu primeiro grande jogo da temporada com sete recepções para 89 jardas, ultrapassando Tony Gonzalez e se tornando o líder de todos os tempos em recepções do Chiefs.

Hunt, em seu primeiro jogo pelo Chiefs seis anos após ser eliminado, liderou o time na corrida com 69 jardas. Worthy recebeu um passe de 54 jardas de Mahomes para o primeiro touchdown de Kansas City.

“Os caras se apresentaram e preencheram o melhor que puderam o papel que [Rice] tem em nosso ataque, que é um grande problema”, disse Mahomes. “Tudo o que podemos fazer agora é voltar ao básico e tentar dar aos rapazes oportunidades de sucesso.

“Com Rashee saindo mais cedo, você tem que colocar Kelce de volta naquela situação em que ele está conseguindo capturas de alto volume. Depois, apenas com os Chargers tirando algumas das coisas externas e deixando o meio do campo aberto e nós estávamos capaz de obter Trav em algumas dessas coberturas de zona.

“A coisa toda de Kelce em geral não tem sido uma preocupação para mim. Eu sei que sempre que precisarmos dele ele fará jogadas, e foi isso que ele fez hoje.”

Hunt deu vida ao jogo de corrida dos Chiefs depois que o novato Carson Steele perdeu um fumble pela segunda vez em três jogos. Reid disse que Hunt ficou com a maior parte do trabalho depois do fumble porque ele era a “mão quente”, mas indicou que não hesitaria em usar Steele nos próximos jogos.

Mahomes disse que Hunt se parecia muito com o jogador que liderou a NFL em corridas em 2017.

“Ele sempre foi um cara que corre forte”, disse Mahomes. “Ele é difícil de enfrentar e você pode ver isso e ele vai garantir que ele termine cada corrida e caia para frente.

“Para alguém entrar em um ataque – eu sei que é um ataque que ele já cometeu, mas um ataque que ele não jogava há anos – e ser capaz de jogar futebol duro, conseguir jardas merecidas, pegar o bola saindo do campo, foi bom ver. E estou feliz. [general manager Brett] Veach construiu uma ótima sala de corrida onde podemos fazer com que os caras se apresentem e façam jogadas enquanto Isiah não está aqui.

A Associated Press contribuiu para este relatório.