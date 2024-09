Chris Eubank Jr. detona ‘canalhas’ durante coletiva de imprensa, Frank Warren ameaça ação legal

Chris Eubank Jr. atacou Frank Warren, Eddie Hearn e quase todos os outros promotores de boxe na tarde de quarta-feira.

Eubank enfrentará Kamil Szeremeta na luta preliminar do pay-per-view Artur Beterbiev x Dmitry Bivol em outubro, mas na coletiva de imprensa do evento em Londres, as palavras mais duras de Eubank foram para os promotores de boxe Frank Warren, Kalle Sauerland e Eddie Hearn.

Em julho, o ex-campeão dos supermédios da IBO assinou um acordo promocional com a Boxxer, evitando alguns dos maiores promotores do esporte e, quando questionado sobre isso, Eubank não mediu palavras.

“Por que Boxxer? Porque todos os outros promotores aqui são canalhas”, disse Eubank. “É por isso. Você tem Frank Warren atrás de mim, ele tem mentido e trapaceado no boxe nas últimas duas décadas, me processou por algumas centenas de milhares alguns anos atrás, então, obviamente, eu nunca iria com ele. O cara é um canalha.

“Calle Sauerland [Eubank’s former promoter] me prendeu em um contrato terrível pelos últimos anos, me arrancando dinheiro em todas as oportunidades. Canalha.

“Eddie Hearn, Frank Smith, eles fizeram tudo o que podiam para tentar fazer essa luta contra Conor Benn continuar depois de saber que ele estava usando esteroides. Canalhas.

“Eu diria que o único promotor que eu sei com certeza que não é um canalha é sua excelência Turki Alalshikh. Este é um homem que não está tentando tirar dinheiro dos lutadores. Ele não está tentando usar advogados e contadores para prender lutadores em contratos de escravidão.”

Alalshikh é presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita e investiu fundos significativos no boxe nos últimos anos, uma atitude que seus detratores alegam que serve para fazer uma lavagem esportiva do Reino da Arábia Saudita no cenário global.

Sem surpresa, Warren — que estava presente junto com Hearn — não gostou dos comentários de Eubank. Warren promoveu Eubank anteriormente e depois o processou por quebra de contrato, e o promotor britânico disse que está pronto para envolver sua equipe jurídica novamente nas declarações inflamatórias de Eubank.

“O ponto principal é que foi muito simples, ele foi processado por mim por uma quebra legal de contrato e eu tive sucesso em processá-lo e ele pagou danos substanciais”, Warren disse à talkSPORT após a coletiva de imprensa. “O que ele não pode aceitar é o que é legal e o que não é. E quanto ao que ele acabou de dizer, vou ser breve e direto: ele vai ser processado novamente pelos comentários que fez publicamente…

“Ele será processado e terá problemas por isso, e qualquer outra pessoa que disser isso pode entrar na fila.”