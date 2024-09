Chris Watts Colorado Murder House lutando para encontrar comprador

A casa do Colorado onde o notório assassino Chris Watts matou sua esposa antes de tirar a vida de suas duas filhas ainda está no mercado … e o preço pedido foi reduzido pela quarta vez, descobriu o TMZ.

A residência de 5 quartos em Frederick, CO – que teve grande destaque no documento da Netflix de 2020 “American Murder: The Family Next Door” – está no mercado há 156 dias, por Zillow.

Ainda esta semana… os corretores de imóveis reduziram pela quarta vez… para a casa realmente muito bonita… para US$ 699.000, segundo registros.

O TMZ divulgou a história de que a casa foi comprada inicialmente depois de entrar em falência após os terríveis acontecimentos de 2018… e o atual proprietário – que desembolsou US$ 600.000 – foi tentando descarregá-lo desde abril.

Na verdade… em 24 de abril, o preço foi reduzido de US$ 775.000 para US$ 750.000. Então, em 30 de maio, o preço foi reduzido para US$ 749 mil… avançando para julho… os corretores de imóveis reduziram o preço para US$ 724 mil. No início de julho houve uma oferta, mas não deu certo.

O ponto crítico pode ser o estigma do caso horrendo… Chris está cumprindo cinco penas de prisão perpétua atrás das grades e confessou ter matado sua esposa, Shananne suas 2 filhas Bela dar Celeste, depois abaixo – ou pode ser que outras casas na área tenham sido vendidas em uma faixa muito mais baixa… de US$ 435 mil a US$ 475 mil, por Zillow.

Esta não seria a primeira vez que uma casa de assassinato seria colocada à venda, apesar do passado horrível… basta dar uma olhada no Jon Benet Ramsey casa ou o Mansão dos irmãos Menéndez.