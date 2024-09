Christian Horner abre a porta de saída para Checo Perez: Red Bull Racing gosta de George Russell

Christian Horner não escondeu o prazer que gostaria de assinar George Russell na Red Bullo que colocaria Sérgio Perez fora apesar de ter contrato até 2025.

O diretor da equipe de energéticos foi questionado sobre o boato que coloca o piloto britânico na Mercedes e, em vez de negar, deixou a porta aberta.

Em entrevista à Sky Sports, Christian Horner fez uma declaração sobre a mudança de motoristas após Mau desempenho de Checo Perez: “Queremos reservar um tempo para considerar quais são nossas opções para o futuro”, disse ele.

E foi então que o britânico colocou nomes na mesa, como George Russeljá que ele poderia tentar a agência de Fórmula 1 no final da próxima temporada.

“Não temos medo de sair e dar uma olhada, ele termina o contrato no final do ano que vem e seria tolice não levá-lo em consideração”, disse ele.

Christian Horner lamenta qualificação de Sergio Perez

Por outro lado, o chefe da Red Bull disse que ficou triste com os opostos enfrentados na classificação para o GP de Cingapura entre seus pilotos.

“Foi uma apresentação realmente fantástica. É muito legal como Verstappen e seus engenheiros conseguiram reverter a situação depois de tanto trabalho duro. Depois do FP2, não percebemos por um tempo, mas conseguimos nos recuperar muito bem. Foi uma qualificação muito forte do Max, que teve que trabalhar muito duro, mas ele tirou o máximo do carro.”

Por outro lado, Sérgio Perez lutou com o RB20 e nem chegou ao Q3: “Parece que as configurações mudaram novamente desde Baku, porque Checo cometeu um erro na última chicane e isso acabou custando a ele uma vaga no Q3.”

“É frustrante para ele, mas os pilotos da Ferrari ainda estão próximos. De qualquer forma, será uma corrida difícil partindo do 13º, mas realmente acho que melhoramos o carro”, concluiu.